Incidente in allenamento: Schiavone fuori un mese

Uno scivolone in allenamento ha messo KO Francesca Schiavone. Guarirà in trenta giorni e nel 2018 tornerà di nuovo in campo

Uno sfortunato incidente terrà Francesca Schiavone fuori un mese. La leonessa, attualmente numero 90 del rankinga WTA, è inciampata su una pallina mentre si allenava a Miami, rimediando un brutto trauma alla caviglia sinistra. L’infortunio è documentato in un video che la stessa Francesca ha condiviso sul suo canale youtube Schiavo Channel. “Capita anche ai migliori. Fortunatamente non c’è niente di rotto, ma dovrò stare ferma per un mese. Vi terrò aggiornati” – scrive in calce al video. Nessun accenno al futuro, il che lascia pensare che anche il prossimo gennaio Francesca sarà ai nastri di partenza. Intanto dovrà rinunciare al 125K di Honolulu, dove è iscritta anche Sara Errani. Nessuna possibilità di agganciare Camila Giorgi, lontana solo 52 punti, e chiudere l’anno da numero 1 d’Italia. Discorso rimandato al prossimo gennaio, quando la ventiseienne di Macerata dovrà difendere la semifinale a Shenzhen. Schiavone può comunque ritenersi soddisfatta: il 2017 è stato un anno migliore dei due precedenti, chiusi entrambi fuori dalla top 100. Intanto pare aver già sciolto le riserve sul suo futuro e salvo complicazioni di natura fisica sarà a Melbourne per giocare il suo 70esimo Major.

