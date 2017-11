Next Gen Finals: in palio una maglietta di Nadal per i fan

Tutti gli appassionati di Milano hanno la possibilità di portare a casa la maglietta autografata dal numero uno del mondo. Ma per vivere il sogno della Rafa Nadal Accademy non è sufficiente compilare un modulo

dalla nostra inviata a Milano

Di stand ce ne sono parecchi qui a Rho, da quelli culinari a quelli di abbigliamento sportivo, ma fra tutti spicca l’esposizione della “Rafa Nadal Accademy”. Durante la prima giornata Carlos Moya ha fatto visita nel padiglione 1 di Fiera Milano per promuovere l’accademia del suo assistito, allenando, anche se per poco, i ragazzini delle scuole tennis in visita all’evento. Ubitennis ha incontrato il responsabile commerciale dell’accademia di Manacor, che ha illustrato tutte le peculiarità della scuola fondata dal numero uno del mondo.

L’accademia offre la possibilità ai ragazzi dai 12 ai 18 anni di frequentare la scuola per proseguire gli studi, oltre agli allenamenti di tennis, il tutto con la possibilità dei dormitori interni con sorveglianza 24 ore su 24. Training a 360 gradi per gli allievi della Rafa Nadal Accademy, che usufruiscono di palestre, piscine, campi da calcio a sette, campi da tennis in cemento e terra rossa. I ragazzi saranno allenati da alcuni dei migliori coach. Sono previsti anche incontri nutrizionisti e l’incordatore della squadra di Davis spagnola Xavi Segura. I giovanissimi avranno l’occasione di incontrare Rafa durante i suoi allenamenti presso l’accademia.

La scuola, come era prevedibile, non ha costi abbordabili: un anno 56.000 euro con possibilità di borsa di studio in un’università americana, una settimana 1830 euro, summer camp 2110. Gli occhi dei ragazzini in ascolto davanti allo stand luccicavano di fronte alle opportunità offerte dal team della scuola, situata a Manacor perché Nadal voleva fortemente un’accademia nella sua città. Gli appassionati di Milano non avranno la possibilità di incontrare Rafa, ma in compenso potranno portarsi a casa una sua maglietta autografata, fornita da Maribelle Nadal, sorella del campione di Manacor. Per accaparrarsi il cimelio del numero uno del mondo basta compilare un modulo e domani verrà estratto a sorte il fortunato vincitore.