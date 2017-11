ATP Challenger Brescia: al via le qualificazioni

Otto italiani al via del tabellone cadetto. Lunedì scatta il main draw: wild card a Baldi, Caruana e Pellegrino. Attesa per Andreas Seppi

Lo svizzero Yann Marti e lo slovacco Patrik Nema sono le prime due teste di serie del tabellone di qualificazione degli internazionali “Città di Brescia”, torneo Challenger con montepremi di 43 mila euro al via sabato mattina (ore 11) al Pala San Filippo con il derby azzurro tra Matteo Marfia e Enrico Dalla Valle. Tre i bresciani in campo. Il più giovane, appena diciassette anni, è il desenzanese Pietro Mugelli che incontrerà, non prima delle 15, il numero due Nema, oltre a Roberto Marelli (opposto all’ucraino Uzhylovsky) e Davide Pontoglio (nel secondo incontro di giornata) contro lo svizzero Margaroli.

Da lunedì inizieranno gli incontri del tabellone principale che, a meno di forfait dell’ultima ora, vedrà come testa di serie numero uno il romeno Marius Copil (numero 91 al mondo), che oggi gioca la semifinale del torneo di Bratislava (106 mila euro) contro il kazako Mikhail Kukushkin, numero uno del tabellone. Il numero due sarà invece Andreas Seppi, che torna a Brescia dopo tre anni di assenza. L’altoatesino, 94 al mondo, è stato eliminato ieri a Bratislava dall’estone Jurgen Zopp (anche lui a Brescia) in due set per 7-6(4) 6-3. Il numero tre sarà il giovane talento greco Stefanos Tsitsipas, fino a pochi giorni in dubbio a causa di una brutta influenza, mentre il numero quattro sarà il 25enne ungherese Marton Fucsovics, numero due a Bratislava ed eliminato al secondo turno dal qualificato croato Franko Skugor in tre set, a sua volta battuto nei quarti dallo slovacco Lukas Lacko, numero otto, per 6-1 3-6 6-3. Lacko (126 al mondo che oggi incontrerà Zopp nella semifinale di Bratislava) dovrebbe essere invece numero sei al “Città di Brescia”. La quinta testa di serie sarà invece affidata all’azzurro Matteo Berrettini. Dentro anche Stefano Travaglia, Filippo Baldi, Liam Caruana e Andrea Pellegrino, gli ultimi tre grazie ad altrettante wild card della federazione.

Salvatore Messineo (giornalista di Brescia Oggi)