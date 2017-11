ATP Finals, day 1: subito Federer, segnatevi l’ora

Lo svizzero in campo nell'incontro del pomeriggio (15 circa) contro Jack Sock. In serata Sascha Zverev contro Marin Cilic per completare il gruppo intitolato a Becker

“The O2 Arena” di Londra è pronta ad ospitare per la nona volta le Nitto ATP Finals. Come da consuetudine si parte di domenica con quattro match: due di singolo e due di doppio. Si inizierà alle nostre ore 13 con i vincitori degli Australian Open Henri Kontinen e John Peers, che sfideranno i campioni di Parigi Ryan Harrison e Michael Venus, coppia rivelazione di questo 2017, per il primo incontro del gruppo “Eltingh/Haarhuis”. Non prima delle 15 italiane, il sei volte campione delle Finals Roger Federer, dopo l’assenza del 2016, torna alla O2 Arena nel match inaugurale del gruppo “Boris Becker” contro l’outsider Jack Sock, fresco vincitore del primo Masters 1000 in carriera. Sulla carta non ci dovrebbero essere problemi per lo svizzero che nei tre precedenti, tutti disputati sul cemento, non ha lasciato nemmeno un set al tennista del Nebraska.

Per quanto riguarda la sessione serale – non prima delle 19 in Italia – i vincitori degli Us Open Jean-Julien Rojer e Horia Tecau sfidano i francesi Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut. Negli head-to-head comanda per 2-1 la coppia rumeno-olandese. Chiuderanno il programma alle ore 21 Alexander Zverev, al suo esordio in questo torneo, e Marin Cilic: considerando Sock l’underdog di questo girone, la sfida tra il tedesco e il croato si preannuncia già molto importante. I due si sfideranno per la quinta volta, con Sascha che si è aggiudicato gli ultimi tre incontri.