Ernests Gulbis si è sposato

Finita l'epoca delle avventure a luci rosse: il lettone è convolato a nozze con la fidanzata, in una cerimonia privata al limite della segretezza

I pochi che sono riusciti ad accorgersene hanno subito malignato un paragone: “Ma come, Gulbis si è sposato prima di Nadal?” Eh già. Strano ma vero, il 3 di novembre l’ex playboy baltico è convolato a nozze con la modella georgiana Tamara Kopaleyshvili, presenza fissa nel suo box dalla primavera del 2016. Della cerimonia non si sa davvero nulla: in linea con l’atteggiamento schivo che Ernests ha sempre mantenuto riguardo la sua vita privata, al momento non ne circola neppure una foto. A fungere da fonte sono giusto il profilo Facebook della nuova signora Gulbis, che ha già “aggiornato” il cognome , e una intervista del capitano del team lettone di Coppa Davis Karlis Lejnieks.

La notizia dell’anello al dito stupirà soltanto chi si è perso le dichiarazioni estive di Gulbis a proposito della scelta di accasarsi. Intervistato a Wimbledon, l’unico torneo positivo della sua annata, Ernests sembrava aver incontrato anche lui un qualche guru dell’amore: “La cosa più importante per un uomo o per una donna è trovare il vero amore e un partner per tutta la vita. Il matrimonio va al di là di qualsiasi cosa. Sono molto felice e in pace con me stesso”. La luna di miele pare essere stata rinviata però, perché Gulbis si sta già allenando in vista della prossima stagione. Di certo non in patria, è probabile che si trovi a Tenerife, sua base nei mesi di off season ormai da alcuni anni.

Passati troppo in fretta i suoi giorni da tennista di alto livello (fu numero 10 nell’estate del 2014, dopo la semifinale al Roland Garros), per Gulbis sono così ormai conclusi anche quelli in cui riempiva le colonnine delle news con le sue bravate con le donne. La più celebre in questo senso rimarrà la notte in cella a Stoccolma, dopo avere inconsapevolmente abbordato una prostituta. Oggi, numero 199 tormentato dai problemi fisici, Gulbis è seguito dall’amico di infanzia Pjotrs Necajevs, la cui esperienza nel ruolo di coach ad alto livello è pari a zero. Se dovesse riuscire a risollevarsi, bisognerà inserirlo nella lista delle carriere salvate dal matrimonio. Chi lo avrebbe mai detto, appena qualche anno fa?