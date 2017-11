Fed Cup: solida Vandeweghe, 1-0 Usa

La n.1 americana regola con un duplice 6-4 la bielorussa Sasnovich. Le padrone di casa si affidano ora a Sabalenka, che sfiderà nel secondo singolare Sloane Stephens

Fed Cup, Finale

BIELORUSSIA-USA 0-1

C. Vandeweghe b. A. Sasnovich 6-4 6-4

Sono gli Stati Uniti ad aggiudicarsi il primo punto della finale di Fed Cup in corso di svolgimento a Minsk. Coco Vandeweghe gioca un match molto solido e con un duplice 6-4 (soffrendo solo nel finale del secondo set) regola Aliaksandra Sasnovich e porta in vantaggio la sua nazionale. Per l’americana è il quinto singolare su 5 vinto quest’anno (anche la sua avversaria sino ad oggi era imbattuta in questa edizione della Fed) e soprattutto la decima vittoria consecutiva nella manifestazione (ultima sconfitta contro l’argentina Ormaechea nel 2015) tra singolari e doppi giocati. Troppo solida (soprattutto al servizio) la tennista americana per la sua avversaria, che invece è andata a corrente alternata, non riuscendo mai a dare l’impressione di poter impensierire la nr.10 del mondo, nemmeno quando sul 4 pari del secondo set, ha servito per mettere finalmente la testa avanti nel set. Speranze bielorusse ora riversate su Aryna Sabalenka, chiamata a portare a casa il punto dell’1-1 contro la vincitrice degli ultimi Us Open, Sloane Stephens. Compito tutt’altro che facile.

(in aggiornamento, a breve la cronaca)