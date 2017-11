Kooyong Classic: quattro Top 10 al via

Thiem, Cilic, Goffin e Carreno Busta parteciperanno al tradizionale torneo di esibizione australiano. Con loro anche Anderson, Gasquet e il giovane giapponese Nishioka

Sono stati annunciati i giocatori che dal 9 al 12 gennaio 2018 si sfideranno nella 29esima edizione Kooyong Classic, torneo di esibizione che si disputa nella splendida cornice del Kooyong Lawn Tennis Club di Mebourne, circolo fondato nel lontanissimo 1892 e ancora oggi uno dei più prestigiosi ed esclusivi in tutta l’Australia. Al via della manifestazione, antipasto degli Australian Open, saranno presenti ben quattro Top 10: Dominic Thiem (n.4), Marin Cilic (n.5), David Goffin (n.8) e Pablo Carreno Busta (n.10). A loro si aggiungono le presenzi illustri di Kevin Anderson, finalista agli US Open quest’anno, Richard Gasquet, 3 volte semifinalista Slam e vincitore di 14 titoli sul circuito ATP, e del promettente 22enne giapponese Yoshihito Nishihoka, al rientro dopo l’operazione al ginocchio che lo ha tenuto fermo per ben 9 mesi. L’ottavo giocatore che completerà il field sarà rivelato a breve dagli organizzatori.

L’anno scorso ad aggiudicarsi il titolo fu proprio Goffin, battendo in finale lo spagnolo Feliciano Lopez con il punteggio di 6-4 6-2. Vedremo se sarà capace di confermarsi quest’anno. Nel suo albo d’oro il Kooyong Classic vanta nomi di assoluta qualità come quelli di Roger Federer (2005, 2009), Pete Sampras (2002), Andre Agassi (2000, 2001, 2003), Lleyton Hewitt (2011), Andy Roddick (2006, 2007, 2008) e Michael Chang (1995, 1996, 1997).