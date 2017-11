Le ATP Finals in diretta streaming su NOW TV: si inizia con Federer

È la internet tv di Sky. L’ultimo torneo dell’anno di Nadal (in campo lunedì sera) con Federer (domenica alle 15) e i “Maestri” del 2017

Si sono dati battaglia per tutto il 2017 in cinque continenti i migliori professionisti della racchetta, e gli otto che hanno fatto più punti ATP sono tutti presenti all’O2 Arena di Londra per la tradizionale rassegna di fine anno, come accade ormai dal 1970 a oggi per quello che si è sempre chiamato Masters, il torneo dei “Maestri”. Avrebbe continuato a chiamarsi così se non ci fossero stati problemi di copyright e minacce di azioni legali da parte dei primi detentori di quel copyright.

Si parte domenica pomeriggio alle 15 italiane e subito con il botto, cioè subito con Roger Federer, il giocatore più amato e più atteso, oltre che il favorito del torneo a dispetto di una leadership nel ranking ATP ormai conquistata per il 2017 da Rafa Nadal che però il Masters non l’hai mai vinto. Federer invece ha trionfato sei volte, più di chiunque altro nella storia del torneo per il quale è riuscito a qualificarsi ben quindici volte. Lo svizzero affronta l’americano Jack Sock, qualificatosi all’ultimo tuffo grazie al successo nell’ultimo Masters 1000 a Parigi-Bercy e nono nel ranking ATP (ma subentrato a Stan Wawrinka che ha saltato per un infortunio tutta la parte finale del 2017).

I biglietti sono quasi tutti venduti, perché le finali mondiali ATP garantiscono per via della sua formula con i gironi all’italiana di vedere almeno tre volte tutti i giocatori più apprezzati, da domenica a venerdì, anche se non dovessero farcela a qualificarsi per le semifinali.

COSA DEVE FARE L’APPASSIONATO CHE NON SI VUOLE PERDERE NEPPURE UN INCONTRO DEL MASTERS?

I diritti tv appartengono a Sky, ma se un appassionato non fosse abbonato e non volesse perdersi i duelli incrociati fra gli otto “Maestri” – Nadal, Thiem, Dimitrov e Goffin nel Gruppo Sampras e Federer, Zverev, Cilic e Sock nel gruppo Becker – ha un’altra interessante opzione per seguirli in diretta streaming su NOW TV, la internet tv di Sky.

Non c’è bisogno di abbonarsi, senza vincoli e senza contratto infatti, grazie a un’offerta che ha il pregio di garantire la massima flessibilità. Si può scegliere tra un:

Per seguire in diretta tutti gli ATP Finals, l'offerta più adatta all'appassionato che non vuol perdersi neppure un incontro è il PASS Settimanale a soli €10,99. Basta andare su nowtv.it, registrarsi e godersi lo spettacolo dei Maestri del tennis sul dispositivo preferito. Se si arrivasse a un nuovo duello fra Federer e Nadal, dopo che Roger ha vinto i quattro di quest'anno, ma Rafa che ha vinto due Slam come lui ha però disputato una finale di Slam in più, beh chi vorrebbe perderselo?