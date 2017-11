Next Gen Finals: Daniil Medvedev, un terzo posto tra i fan

Il russo, dopo le defezioni di Coric e Shapovalov, ha allietato il pubblico con Ross Hutchins e i ball boys, poi ai giornalisti. "Ho giocato bene in questo torneo, ma gli altri sono molto forti"

dalla nostra inviata a Milano

Daniil Medvedev è arrivato in finale per il terzo e quarto posto, dopo aver perso contro l’imbattuto del torneo (per ora), Hyeon Chung. Una finalina sudata, meritata e ambita. Tuttavia, Borna Coric ha pensato bene di guastargli la festa rinunciando al match. All’inizio il croato sarebbe stato sostituito da Denis Shapovalov per un’esibizione con il russo, ma anche il canadese ha dato forfait. Così il pubblico di Milano ha dovuto accontentarsi di una partita tra il terzo classificato di queste Next Gen finals e il doppista Ross Hutchins, ex numero 26 della specialità. Il tennista russo ha coinvolto anche i ball boys, facendoli giocare nel campo centrale con lui. A dispetto di quanto delle previsioni, il pubblico meneghino non ha battuto ciglio di fronte alle defezioni dei giocatori per il match previsto alle 19, divertendosi in compagnia di Medvedev and co.

Al termine dell’esibizione il russo si è recato in mixed zone, travolto da fiumi di ragazzini per strappargli un autografo o un selfie. “È un evento fantastico sia per i giovani che per il nostro sport”, ha dichiarato Medvedev di fronte ai microfoni e ha proseguito dicendo: “Ho giocato bene, ma gli altri sono molto forti e per questo devo migliorare ancora tanto, comunque sono contento di aver raggiunto il terzo posto”.