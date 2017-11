Next Gen Finals: il programma di sabato

Rublev e Chung pronti a darsi battaglia alle 21 per il titolo di campione Next Gen. Prima di loro alle 19 in campo Medvedev e Coric per la finale del terzo e quarto posto

È il giorno delle finali a Rho Fiera Milano. Le Next Gen Finals giungono al termine del loro percorso e a giocarsi il titolo di primo campione Next Gen sarà uno tra Andrey Rublev e Hyeon Chung.

Ma prima di loro a scendere in campo saranno i due sconfitti della giornata di ieri, Daniil Medvedev e Borna Coric, che si sfideranno nella finale per il terzo e quarto posto. Tra i due nessun precedente, ma tanta voglia di riscatto dopo le sconfitte patite in semifinale, da una parte Coric che dopo un girone eslatante ha giocato una brutta partita contro Andrey Rublev perdendo in appena 62 min, dall’altra Medvedev che invece la sua partita contro Chung l’ha giocata ma che ha perso poi alla distanza finendo col cedere con un netto 4-0 al quinto set. A loro due spetterà il compito di riscaldare il pubblico milanese, l’incontro è previsto per le 19, in vista del piatto forte di giornata: la finale tra Andrey Rublev e Hyeon Chung.

Alle 21 infatti toccherà a loro sfidarsi in quella che si spera essere una finale emozionante e che regali spettacolo sotto ogni aspetto. Per il russo la possibilità di trovare un’importante rivincita contro il giocatore che gli aveva inferto una sonora sconfitta nel girone e insieme di vincere un torneo che contro Shapovalov aveva rischiato di perdere. Per il sud coreano invece la possibilità di vincere il torneo dei giovani da imbattuto, un titolo che ha un peso specifico che va al di là del premio in denaro previsto per chi vince tutte le partite. Il sud coreano infatti si candiderebbe come serio outsider del prossimo anno, in cui potrebbe già aspirare a titoli importanti. Un ottimo trampolino in vista del 2018.