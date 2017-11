Sampras: “Federer? Uno scherzo della natura che nasce ogni 50 anni”

Pistol Pete tesse le lodi di Roger ma anche quelle di Rafa: i due uomini capaci di superare il suo record di 14 Slam

Pete Sampras ci sta prendendo gusto. L’ex tennista americano viene sempre presentato come un personaggio schivo che non ama particolarmente rilasciare interviste, come invece fanno certi suoi colleghi, ma in questi ultimi mesi sta andando in contro-tendenza. Dopo aver parlato al quotidiano britannico on-line The Independent dei big-four e delle loro imprese passate e future, l’ex numero 1 del mondo ha rilasciato delle dichiarazioni esclusive al sito wimbledon.com durante le quali ha fatto delle riflessioni sul suo record più famoso infranto da Federer e Nadal, quello dei 14 titoli Slam.

Sampras ha iniziato facendo qualche considerazione sulla stagione dello svizzero: “Roger ha avuto un anno fantastico riuscendo a giocare ad un livello altissimo per la sua età. È riuscito a migliorarsi aggiungendo un po’ di aggressività al suo gioco, viene avanti più spesso. Fisicamente e mentalmente riuscire a fare queste cose alla sua età è incredibile. È ancora felice di passare il tempo ad allenarsi”. ‘Pistol Pete’ poi si lascia andare in una descrizione alquanto colorita del suo collega: “Roger è uno di quegli scherzi della natura che nascono ogni 50 anni. È stato molto intelligente con la programmazione e non si è sovraccaricato. Gli piace ancora viaggiare e ama il gioco. Mettendo tutte queste cose insieme possiamo dire che può giocare un altro anno, o due se vuole, e se no vuole, beh lui può fare quello che vuole”.

Quando Sampras si ritirò con la vittoria agli US Open nel 2002, in molti e soprattutto lui credevano che il suo record di 14 major sarebbe rimasto imbattuto per molto tempo. Invece solo sette anni dopo, nell’estate del 2009 Federer vinse lo Slam londinese salendo a quota 15, mentre quest’anno Sampras è stato sorpassato da un’altro tennista Rafael Nadal il quale vincendo a Parigi e New York è arrivato a 16. “Non mi aspettavo proprio che succedesse, che due giocatori superassero il mio record così velocemente. Non ci avevo neanche pensato quando smisi di giocare. Immaginavo che il mio record sarebbe rimasto per un po’ ma poi quando Roger ha iniziato a vincere major ho cominciato a pensare che avrebbe potuto farcela. Una volta arrivato a 10 stava davvero dominando e pensai che sarebbe arrivato subito a 20. La pensavo così in quel periodo e ora è a 19. Ma non avevo idea che sarebbero stati in due a sorpassarmi“.

Un altro record strappato dalle mani di Sampras è quello del numero di Wimbledon vinti. Il californiano nei suoi 14 anni di carriera ha trionfato a Church Road per sette volte, mentre con il successo di quest’anno Federer ha centrato l’ottavo successo sull’erba londinese. Sampras ha commentato così l’accaduto: “tutti noi eravamo sorpresi nel vederlo vincere in Australia dopo sei mesi di stop, ma io non mi sono sorpreso quando ha vinto Wimbledon, considerando la superficie e la sua esperienza. Quando è in forma e gioca bene potrebbe vincere Wimbledon davvero ogni anno”.