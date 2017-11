TV e Rete: la resa dei conti di Londra è su SKY Sport

L'ultimo torneo dell'anno all'O2 Arena potrebbe riservarci l'ultimo duello tra Nadal e Federer, tutto in diretta sui canali della pay-tv. A Minsk la finale di Fed Cup 2017 tra Bielorussia e Stati Uniti su Supertennis

L’ultima settimana piena di grande tennis del 2017 parte con la finale di Fed Cup tra Bielorussia e Stati Uniti da Minsk e prosegue da Londra con le ATP Finals alla O2 Arena dove saranno presenti i migliori otto giocatori della stagione ad eccezione dell’infortunato Stan Wawrinka, che sarà sostituito da Jack Sock, recente vincitore a Parigi Bercy.

Su SKY Sport e Now TV l’appuntamento finale della stagione ATP, mentre Supertennis trasmetterà la finale della competizione a squadre femminile.

Andiamo a vedere nel dettaglio la programmazione in TV e streaming.

SKY SPORT (Sky Go e Now TV)

Da domenica 12 a domenica 19 novembre 2017, in diretta esclusiva da Londra, appuntamento con le ATP World Tour Finals, evento che chiude la stagione del circuito Masters 1000 di tennis del singolare e del doppio maschili.

Sky seguirà interamente l’evento londinese su Sky Sport 1 HD e su Sky Sport 2 HD, con una programmazione live di 75 ore tra match e studi.

Il torneo si concluderà con le finali di domenica 19 novembre, in onda su Sky Sport 2 HD: appuntamento alle 16.30 con quella del doppio e alle 19 con quella del singolare.

Per il singolare, tra gli otto campioni in gara, fari puntati in particolar modo sullo spagnolo Rafael Nadal, numero uno del ranking mondiale, e sullo svizzero Roger Federer (numero 2), grandi favoriti per la conquista del titolo. Gli altri tennisti pronti a darsi battaglia a Londra saranno il tedesco Alexander Zverev, l’austriaco Dominic Thiem, il croato Marin Cilic, il bulgaro Grigor Dimitrov, il belga David Goffin e lo statunitense Jack Sock.

La squadra di Sky Sport che seguirà le finali di Londra sarà formata da Elena Pero e Luca Boschetto per le telecronache; al commento Paolo Bertolucci (per il singolare) e Laura Golarsa (per i match di doppio).

A seguire per Sky Sport l’evento londinese anche due commentatori d’eccezione: Filippo Volandri e Flavia Pennetta.

Volandri sarà commentatore per le finali di domenica e per uno dei singolari, con il supporto dello Sky Tech. Insieme a Filippo, anche la grande campionessa del tennis femminile italiano, entrata ormai a fare parte della squadra tennis di Sky. A loro il compito di analizzare in maniera chiara e puntuale quanto succederà sulla superficie londinese.

Inoltre, tutti i giorni, studi di approfondimento condotti da Eleonora Cottarelli, con news, risultati, aggiornamenti e analisi dettagliate con lo Sky Tech; in collegamento live dalla O2 Arena di Londra Stefano Meloccaro.

ATP World Tour Finals 2017

Gruppo Sampras

R. Nadal D. Thiem G. Dimitrov D. Goffin

Gruppo Becker

R. Federer A. Zverev M. Cilic J. Sock

La programmazione delle “ATP WORLD TOUR FINALS” di tennis, in diretta esclusiva da Londra su Sky Sport HD:

SKY SPORT 1 HD

Da lunedì 13 a venerdì 17 novembre

dalle 12.45 alle 13 Studio Tennis

dalle 13 alle 14.45 Sessione diurna doppio

dalle 14.45 alle 15 Studio Tennis

dalle 15 alle 17 Sessione diurna singolare

dalle 17 alle 17.15 Studio Tennis

dalle 18.45 alle 19 Studio Tennis

dalle 19 alle 20.45 Sessione serale doppio

dalle 20.45 alle 21 Studio Tennis

dalle 21 alle 23 Sessione serale singolare

dalle 23 alle 23.30 Studio Tennis

SKY SPORT 2 HD

Domenica 12 novembre

dalle 12.45 alle 13 Studio Tennis

dalle 13 alle 14.45 Sessione diurna doppio

dalle 14.45 alle 15 Studio Tennis

dalle 15 alle 17 Sessione diurna singolare

dalle 17 alle 17.15 Studio Tennis

dalle 18.45 alle 19 Studio Tennis

dalle 19 alle 20.45 Sessione serale doppio

dalle 20.45 alle 21 Studio Tennis

dalle 21 alle 23 Sessione serale singolare

dalle 23 alle 23.30 Studio Tennis

Sabato 18 novembre

dalle 12.45 alle 13 Studio Tennis

dalle 13 alle 14.45 Prima semifinale doppio

dalle 14.45 alle 15 Studio Tennis

dalle 15 alle 17 Prima semifinale singolare

dalle 17 alle 17.15 Studio Tennis

dalle 18.45 alle 19 Studio Tennis

dalle 19 alle 20.45 Seconda semifinale doppio

dalle 20.45 alle 21 Studio Tennis

dalle 21 alle 23 Seconda semifinale singolare

dalle 23 alle 23.30 Studio Tennis

Domenica 19 novembre

ore 16.15 Studio Tennis

ore 16.30 Finale doppio

ore 18.30 Studio Tennis

ore 19 Finale singolare

ore 21.15 Studio Tennis

Gli abbonati alla pay-tv satellitare italiana possono accedere ai canali SKY Sport anche da PC, Smartphone o Tablet tramite Sky Go e le relative app gratuite.

Anche i non abbonati alla tv satellitare possono seguire integralmente le ATP Finals tramite il servizio streaming Now TV attraverso il ticket sport (settimanale o mensile) per vedere tutto il torneo (su PC, Smartphone, Tablet e Console da gioco) (maggiori informazioni). Now TV è compatibile con svariati dispositivi: PC/Mac, iPad, Tablet e Smart TV Samsung, PS3, PS4, Xbox One, Xbox 360, Now TV box (ex Sky Online TV Box).

SUPERTENNIS TV (Streaming)

Il canale della FIT disponibile gratuitamente sul canale 64 del Digitale terrestre (Copertura) e sul canale 224 della piattaforma satellitare SKY (in Alta Definizione) offrirà in diretta la finale di Fed Cup 2017 tra Bielorussia e Stati Uniti in programma a Minsk nelle giornate di sabato 11 e domenica 12 novembre.

Ricordiamo che Supertennis HD è in chiaro via Satellite quindi è ricevibile con qualsiasi decoder satellitare anche non SKY collegato a una parabola puntata verso i 13° Est (Satellite Hotbird). Inoltre tutta la programmazione è visibile in streaming sul sito Supertennis.tv (Solo dall’Italia) e anche sulla pagina Facebook ufficiale dell’emittente (che spesso può offrire streaming multipli). Questa la programmazione nel dettaglio:

Fed Cup 2017

Finale

BIELORUSSIA-STATI UNITI (Chizhovka Arena, Minsk, cemento indoor)

Bielorussia

A. Sabalenka

A. Sasnovich

V. Lapko

M. Lidziya

Stati Uniti

C. Vandeweghe

S. Stephens

S. Rogers

A. Riske

– sabato 11 novembre

LIVE dalle ore 12.30 primo e secondo singolare

– domenica 12 novembre

LIVE alle ore 12.00 terzo e quarto singolare, doppio

STREAMING (TENNISTV.com)

La soluzione streaming ufficiale dell’ATP è disponibile sia per computer che per dispositivi mobili (tramite le relative App). Il prezzo è di 14.99 Euro al mese per avere accesso a quasi tutti i tornei del circuito maschile. Questo il programma delle dirette di questa settimana:

– ATP World Tour Finals: 30 match IN DIRETTA da domenica 12 novembre

I tornei Challenger sono come sempre disponibili gratuitamente tramite il servizio streaming ufficiale dell’ATP.