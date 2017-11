ATP Finals: Federer parte bene, senza scintillare

LONDRA - Buon ingresso nel torneo di Roger Federer. Due set a zero a Jack Sock, nessuna palla break concessa. Ma diverse, troppe occasioni sprecate per chiudere prima

Gruppo Becker (1a giornata)

[2] R. Federer b. [8] J. Sock 6-4 7-6(4) (dal nostro inviato a Londra)

Qui alla O2 Arena di Londra, a North Greenwich, erano stati i primi a implementare l’ingresso in campo dei giocatori con gli effetti di luce e musica al livello che conosciamo tutti. Ma ormai gli organizzatori delle ATP Finals sono stati abbondantemente superati: nel confronto diretto con il Rolex Paris Masters di Bercy, non c’è storia, i francesi stravincono come coinvolgimento, spettacolo, disc-jockey, tutto. Rimane, segno distintivo delle Finals, il battito cardiaco ritmato alla presentazione dei tennisti (e durante i challenge di Hawk-Eye), che è un bel tocco e al pubblico piace moltissimo.

Nel primo game del torneo, gruppo “Boris Becker”, piacciono molto meno a Jack Sock un paio di rovesci lungolinea di Roger Federer, che lo fulmina prima in risposta e poi sullo scambio, strappandogli il servizio in avvio. Il break a freddo si rivelerà decisivo per il set, chiuso da Roger 6-4 in 36 minuti, senza mai concedere possibilità di controbreak all’avversario. Diversi i momenti divertenti, su tutti un passante da un metro sopra la rete fallito da Federer con Sock girato di spalle e successivamente incredulo davanti all’erroraccio dello svizzero.

Jack Sock was expecting the worst here but it turned out okay for him! 😂 Watch 👉 https://t.co/MANCEMxkXV #ATPFinals pic.twitter.com/KWreY7aQU4 — BBC Tennis (@bbctennis) November 12, 2017

Tecnicamente, lo statunitense sta provando a imporre ritmo e pesantezza con il dritto, ma Roger manovra con buona disinvoltura, e dà l’impressione di essere in grado di controllare la situazione senza dover strafare. Gli spalti sono gremiti fino al secondo anello in alto, il colpo d’occhio è notevole. C’è tanta simpatia per Jack, ma il tifo va come di consueto dalla parte di Federer.

Il secondo parziale procede inizialmente senza scosse. Jack sembra aver aumentato i giri del motore (e soprattutto, del suo top-spin di dritto); arriviamo al 3-3 con lo statunitense che ha perso un punto su 12 alla battuta (Roger appena meno bene, 2 su 12). Quasi inaspettate, ecco due palle break consecutive per lo svizzero, che però non è esente da colpe nello sprecarle, con risposte appoggiate, poco coraggiose, e qualche errore. Sock è uscito da una bella buca e lo sa, Federer farà bene a stare attento e concretizzare quando deve. Ancora divertimento e applausi per un “tweener” frontale al volo di Sock, poi passato di rovescio da Roger, e sul 4-4 ecco ancora i vantaggi e poi due palle break per lo svizzero, che però le fallisce sempre di rovescio (altalenante oggi dal lato sinistro Federer). Jack sorride al cambio campo, avanti 5-4, Roger ha un’espressione comprensibilmente seccata, ma se sta per servire per salvare il set e non per chiudere il match, sinceramente deve solo rimproverare se stesso. In un attimo, e di rabbia, lo svizzero si prende il 5-5, va di nuovo a palla break, e qui è bravissimo Jack a martellare con il dritto e annullarla, per poi salire 6-5. Siamo a una palla break convertita su 6 per Roger, quella nel primo game del match, il tiebreak è inevitabile. Alla stretta finale, non cambiano le cose: Federer va avanti, si fa raggiungere, e ci vuole il doppio fallo di Sock a dargli il mini-break che si rivelerà decisivo. Bene averla chiusa in due per Roger, ma un po’ di cinismo agonistico in più ci voleva.

