ATP Finals, day 2: serata con Nadal

Prima giornata per il Gruppo “Sampras”: Rafa in campo alle 21 italiane contro Goffin. Alle 15 la sfida tra Thiem e Dimitrov

Sarà il Gruppo “Woodbridge/Woodforde” di doppio ad inaugurare la seconda giornata delle Nitto ATP Finals. Alle 13 italiane scenderanno in campo i gemelli Bryan, alla quattordicesima partecipazione alle Finals (4 vittorie, nel 2003, 2004, 2009 e 2014, e 2 sconfitte in finale, nel 2008 e nel 2013), opposti all’unico rappresentante della famiglia Murray alle Finals, Jamie, e al suo compagno Bruno Soares. I due quest’anno hanno avuto una stagione in chiaroscuro, conquistando solo due ATP 500 e un ATP 250. A seguire, non prima delle 15:00, il primo incontro del Gruppo “Pete Sampras”: Dominic Thiem contro Grigor Dimitrov, all’esordio nelle Finals. I precedenti sono 2-1 in favore dell’austriaco: Thiem ha avuto la meglio lo scorso anno sul cemento di Acapulco e quest’anno sulla terra di Madrid, in una partita combattutissima, terminata per 11-9 nel tiebreak del terzo set. Dimitrov ha invece sconfitto l’austriaco a Brisbane, nel primo torneo dell’anno. La sfida si potrebbe rivelare già decisiva, nel caso in cui Nadal sia in condizioni ottimali e prenoti da subito il primo posto nel girone.

Alle 19:00 sarà il turno di Lukasz Kubot e Marcelo Melo, prima testa di serie e vincitori quest’anno a Wimbledon e in tre Masters 1000, contro Ivan Dodig e Marcel Granollers, al primo anno insieme e con all’attivo i titoli di Rotterdam e Basilea. In chiusura di giornata, non prima delle 21:00, tocca alla prima testa di serie, Rafa Nadal, vedersela contro David Goffin. Due i precedenti, entrambi giocati quest’anno nella stagione europea del rosso, il primo a Montecarlo e il secondo a Madrid. Manco a dirlo, 4 set a 0 per Nadal. Su un campo indoor Goffin potrebbe presentare più difficoltà al maiorchino, per quanto l’impressione sia che la preoccupazione principale per Rafa sia testare le reazioni del ginocchio.