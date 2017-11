Nato a Napoli il 13/1/1972, appassionato di tutti gli sport e amante della cronaca sportiva. Diplomato nel 1990, entra in banca nel 1994. Dal novembre 2010 inizia la collaborazione come redattore di Ubitennis. Come inviato per il sito segue le finali di Davis del 2012, del 2013 e del 2014 oltre alla trasferta dell'Italia in Canada nel 2013, Italia-GBR a Napoli e Svizzera-Italia a Ginevra nel 2014. Sempre nel 2014 segue anche gli Internazionali d'Italia ed il torneo di Wimbledon