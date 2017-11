Next Gen Finals: Niente Palalido nel 2018. Si torna in Fiera

Strappata un’indiscrezione al CEO Atp Chris Kermode: “E’ stato un successo, penso sia meglio rifarlo qui”

IL GRANDE SUCCESSO DI MILANO

Non avevo previsto che Federer vincesse due Slam, non avevo previsto che Nadal ne vincesse altrettanti, pensavo che il Next Generation dell’ATP sarebbe stato un flop.

Mi sono sbagliato su tutta la linea. Non consola il mio orgoglio di “mago” aver fatto parte, su tutti e tre gli argomenti, della maggioranza degli opinionisti…non cortigiani (dei due campioni e della Fit).

Ma, diversamente dai veri maghi che soffrirebbero tantissimo per aver ciccato le loro profezie, io sono invece felicissimo di non avere indovinato quelle previsioni.

Felicissimo perché con Federer e Nadal ha vinto il tennis di un’epoca, e di un’epica, felicissimo perché con la risposta che ha dato l’Italia a livello di organizzazione di un evento inventato di sana pianta, come svolgimento e come logistica, possiamo una tantum essere fieri di come il nostro Paese e l’ATP hanno saputo lavorare insieme mirando ad un obiettivo di squadra e guardare con ottimismo anche all’interesse per il tennis che una città come Milano ha saputo dimostrare nonostante i tanti dubbi e lo scetticismo della vigilia.

Si temeva una pagliacciata sul campo, con i giovani tennisti a disputare una esibizione, e una cosa raffazzonata fuori dal campo.

Invece i giocatori si sono impegnati alla morte, hanno giocato con i tipici sprazzi di tutti i giovani anche un bellissimo tennis, spettacolare, e da quei padiglioni più nudi che spogli della Fiera è uscita fuori una cornice e una coreografia piacevolissima.

A CESARE …KERMODE QUEL CHE E’ DI CESARE. MA NON SOLO A LUI

Va dato, dunque, a Cesare quel che è di Cesare. E il primo Cesare è …Chris Kermode, con la sua struttura, perché dopo anni di sostanziale immobilismo, l’ATP ha dato prova di creatività e innovazione, certamente consapevole che se la straordinaria rivalità di Federer e Nadal ha salvato il tennis da una probabile crisi che si era cominciata ad avvertire a cavallo del 2000, quando Sampras e Agassi erano vicini al canto del cigno, nemmeno il fenomeno svizzero e il fenomeno maiorchino avrebbero potuto essere eterni. Non solo: come se non bastasse anche i loro più irriducibili avversari, i soli capaci di impensierirli seriamente, il trentaduenne Wawrinka, i trentenni Djokovic e Murray, appaiono oggi piuttosto logori, spesso infortunati, assenti per tutti gli ultimi mesi e quasi meno motivati. Per non dire un tantino imborghesiti.

Kermode ha avuto il coraggio che non avevano avuto i suoi predecessori di cercare qualcosa di nuovo, per ravvivare l’interesse, per attrarre i giovani e i giovanissimi, e ha presentato, investendo non poco a cominciare dal montepremi quasi esagerato e che pure rappresenta una minima parte di questo pesante investimento su Milano e il Next Gen, tutta una serie di novità con la dovuta umiltà.

Non ha mai detto: “Dall’anno prossimo metteremo subito in atto anche nel circuito maggiore, quello vero e proprio, tutte le sperimentazioni che proveremo a introdurre nel torneo Next Gen a Milano”.

Ma Kermode ha detto sempre chiaro e tondo, e non in politichese: “Sarà un esperimento. Vogliamo capire come verrebbero accolte queste idee. Magari alcune piaceranno, di certo altre no, ma vogliamo testarle”.

UNA RIVOLUZIONE EPOCALE ACCOLTA CON SCETTICISMO

Era sembrata una rivoluzione epocale per uno sport che era rimasto quasi immutato per un secolo, prima che spuntasse il tiebreak nei primi anni ’70 – grazie al fatto che il suo inventore, Jimmy Van Alen, aveva sbraitato dopo un doppio infinito giocato nella sua Newport “una vera tortura urologica” – e poi l’Hawk-Eye a cavallo del terzo millennio.

E lo scetticismo era tale, e talmente diffuso, che gli abbonamenti per la settimana del Next Gen alla Fiera di Rho erano stati 98, novantotto. I soli decisi a rischiare il flop.

IL CRESCENDO ROSSINIANO

La prima giornata, il 7 novembre è stata l’unica ad aver patito veri problemi organizzativi. Il ritardo agli ingressi per il ritardo della burocrazia nel garantire i permessi di sicurezza, con il corollario di code chilometriche. Vaglielo a spiegare a chi aveva pagato bei soldini per i biglietti, carucci assai, che in soli 11 giorni allestire una scenografia di grande impatto – la facciata rossa della Scala, il piccolo albero della vita, 350 fari, 5.000 connessioni Wi-Fi, un impianto audio da 40.000 watt, i 200 metri quadrati di schermi Led – per un torneo del tutto nuovo in un padiglione nudo come il gigantesco n.1 della Fiera non è semplice, né facile nè scontato.

Così Ubitennis ha doverosamente scritto che si era trattato di un inizio in salita. E che l’immagine di quell’avvio non era stata brillante. Pura cronaca. Qualcuno se n’era risentito. I cronisti scomodi raramente vengono apprezzati.

Tuttavia il botteghino dice che anche in quel primo giorno c’erano state 4.359 presenze, fra paganti delle due sessioni giornaliere e abbonati. Niente male.

Saranno stati loro a far da passaparola, o più probabilmente la curiosità destata dalle nuove regole a trovare, in aggiunta al bombardamento della tv federale, spazi abbastanza inconsueti per il tennis sui vari media nazionali e locali, cartacei e internettiani, ivi compreso il piccolissimo contributo di Ubitennis che dedicò una decina di articoli al torneo fin dal giorno d’esordio.

Fatto sta che ogni giorno si è registrato un crescendo rossiniano di presenze fino a raggiungere un totale assolutamente soddisfacente di 22.453 spettatori, somma di circa 5.500 mercoledì 8 Novembre, 5.200 giovedì 9, 3.500 venerdi per la sola sessione serale e le due semifinali, 3600 per la finale (che avrebbero dovute essere due, ma quella per il terzo posto non c’è stata per il forfait di Coric e la mancata sostituzione con Shapovalov: personalmente la finale per il terzo posto la trovo cosa tristissima. Lo è perfino alle Olimpiadi, dove almeno è in palio una medaglia di bronzo cui nessuna disciplina sportiva può rinunciare).

Ma al di là dei numeri delle presenze, e al di là di alcune regole che non verranno probabilmente mai messe in pratica – almeno io me lo auguro – va detto che la gente si è interessata e divertita. Giovani, certo, ma anche gli anziani. Curiosamente, ad esempio, ho trovato quasi più anziani disposti a credere nei set a 4 games, con il tiebreak sul 3 pari che i giovani (bambini esclusi, per i quali è stata una grande festa. E sono loro gli spettatori di domani).

CHUNG CAMPIONE IMBATTUTO…E CHI SE LO ASPETTAVA?

Ha vinto, come ormai tutti sanno, uno che nessuno si aspettava che vincesse. L’ex rivale e coetaneo del nostro Quinzi (21 anni) nella finale di Wimbledon 2014, Hyeon Chung, n.54 Atp. Dovremo abituarci allo spelling del suo nome di battesimo. C’erano 4 giocatori meglio classificati di lui: Rublev n.37 grazie ai quarti raggiunti all’US Open, Khachanov n.45, Shapovalov n.51 (il tennista più giovane di tutti, 18 anni, e quello che ha entusiasmato di più, suscitando paragoni quasi irriverenti anche per il suo mancinismo, da Rod Laver a John McEnroe, per chi è rimasto folgorato dai suoi rovesci anticipati tipo demivolèe da fondocampo e dall’indiscutibile talento) e Coric n.48.

Invece l’occhialuto Chung non ha perso un match, si è impegnato orgogliosamente per battere anche Quinzi (minima vendetta post Wimbledon 2014) sebbene fosse già sicuro di un posto in semifinale, e ha battuto il favorito n.1 del torneo Rublev sia nel round robin sia in finale. Chapeau. E nel… cappello 390.000 dollari. Il premio più grosso mai vinto in carriera per la gioia del giovane collega Dong Joon Shin, ventisettenne inviato del magazine quindicinale Tennis People (30.000 copie ridendo e scherzando in coreano…anche se Tennis Korea ne vende 50.000 soprattutto grazie agli exploit adesso di Chung) il quale, insieme all’altro collega Gun Lee, non stava più nella pelle.

L’INVIATO COREANO, AL SETTIMO CIELO, RACCONTA…

“In Corea del Sud gli sport più popolari sono nell’ordine il baseball, il football, poi a pari merito volleyball e basket, quindi il golf che soprattutto in campo femminile spopola: nel LPGA, il Ladies PGA, sette top-ten sono coreane. Sung Hyun Park è la n.1. Ma con Chung, e anche il n.2 Sunwoo Kwon (altro ventunenne) e il n.3 Duckhee Lee (il ventenne sordomuto alla cui straordinaria storia Ubitennis ha dedicato un grande articolo) il tennis sta diventando molto popolare” mi spiega Dong Joon Shin, con Gun Lee che è arrivato solo ieri per la finale e gli fa da inteprete.

“Sono circa 900 i tennisti professionisti in Corea del Sud su circa 5.000 agonisti, senza contare i giocatori del weekend. E i tennis club un’ottantina in tutto il Paese (una quindicina a Seul) che ha 45 milioni di abitanti (la Corea del Nord 25 milioni) per circa 800 campi da tennis riuniti nei club…ma il sistema in Corea è diverso, non si possono contare qui tutti i campi collegati ad edifici condominiali, hotel, privati. I coach saranno 250/300. Ma da noi i migliori giocatori guadagnano abbastanza facendo attività anche soltanto in Corea: i migliori fra gli 8.000 e i 10.000 dollari al mese, un impiegato di medio livello dello Stato guadagna sui 3.000 dollari. Quindi i nostri giocatori non sentono la necessità di andare a giocare tornei all’estero. E questo è un problema. Chung è un caso speciale. Come Kei Nishikori è andato in America, da Bollettieri dopo che la IMG lo ha scovato a Suwon, una città a un’ora da Seul, e gli ha offerto una borsa di studio che ha persuaso il papà di Hyeon, coach di tennis che lo ha tirato su tennisticamente, a fargli tentare l’avventura americana”.

LA POPOLARITA’ CRESCENTE DI CHUNG, RUBLEV K.O. DUE VOLTE

Oggi Chung è già uno degli atleti più popolari nel suo Paese, anche se non come il calciatore del Tottenham Hotspurs Heung Min Son, o l’ex esterno del Manchester United Ji-sung Park (ritiratosi recentemente) e la due volte olimpionica del pattinaggio artistico Yu Na Kim, oro a Vancouver 2010 e Sochi 2014 ma anche lei ritiratasi. “Se continua così oscurerà la fama di Hyun Jin Ryu, stella dei Los Angeles Dodgers (MLB)” sorride soddisfatto Dong Joon Shin.

Eppure alla vigilia della finale, per documentarmi nel caso di una vittoria di Rublev che aveva vinto il primo set, avevo consultato il mio fedele collaboratore Remo Borgatti, autore di un eccellente libro sulla storia dei Master dal 1970 a oggi (“The Masters, Il torneo dei Maestri del tennis”) per verificare quante volte due protagonisti si fossero già affrontati nel corso della stessa settimana. La risposta, reperibile sul libro, è: 18 volte. 16 in finale, 2 in finale. In 10 casi il vincitore del primo confronto era stato sconfitto nel secondo. Quindi la maggior parte delle volte. L’ultimo anno in cui si era verificato è stato nel 2015 a Londra: Federer battè Djokovic 75 62 nel round robin, ma ci perse 63 64 in finale.

Alla fine invece Chung è stato così bravo da ripetersi e a illuminarsi in un sorriso galattico sotto gli occhiali bianchi.

LA GRANDE SODDISFAZIONE DI CHRIS KERMODE

A sorridere più che soddisfatto, forse perfino più di lui, è anche Chris Kermode, il CEO dell’ATP: “E’ stato un vero successo, Milano ha avuto coraggio e ha risposto alla grande sebbene in fondo questi giocatori non fossero per la maggior parte della gente troppo noti. E’ stato bellissimo l’allestimento, il contorno, l’atmosfera. A Milano resta in dote qualcosa di unico…anche se so bene che l’Italia inizialmente puntava a un secondo torneo (dopo Roma) del circuito maggiore”.

Chissà che questa prova anche organizzativa superata splendidamente non finisca per aiutare Roma, da anni a caccia di qualche giorno in più. Nel 2019?

Prima di fare a Kermode una domanda a bruciapelo, avevo avuto sentore in precedenza da un …uomo molto ben introdotto nell’ATP, che una delle chiavi del successo veniva considerata dall’esecutivo l’enorme ampiezza degli spazi, la possibilità di ospitare al meglio gli stand degli sponsor, l’elegante, quasi raffinata zona hospitality con i ristoranti, le tende per la players lounge e la presenza di Eataly, ma forse ancor più i due campi di allenamento con i fiori tutto attorno così come spazi adeguati perché gli spettatori potessero seguire i Next Generation da vicino…(tutto assai ben curato, nemmeno una cartaccia per terra …al contrario di quel che è accaduto per anni al Foro Italico).

E L’ANNO PROSSIMO SI TORNA ALLA FIERA

E mi si era insinuato così il dubbio che in fondo l’auspicato trasferimento al ristrutturato Palalido di piazzale Lotto per il 2018 potesse anche non essere la soluzione logistica ideale. Certo non potrebbe assolutamente garantire gli stessi spazi.

Così ho bloccato Chris Kermode e gli ho chiesto: “Ma non pensi che in fondo sarebbe molto meglio restare qui anche l’anno prossimo?”

E lui (forse colto in contropiede?) mi ha stupito con la risposta diretta, inequivocabile: “Sì, lo penso anch’io, è una location perfetta”.

Ho sbagliato parecchi pronostici, accennavo all’inizio. Sbaglierò anche questo, ma se il Coni-Fit non hanno già firmato contratti irrevocabili, anche l’anno prossimo il Next Gen si giocherà alla Fiera di Milano Rho.