ATP Finals, doppio: cadono i campioni, ma guarda chi si rivede

LONDRA - Terminata la prima giornata di incontri del Masters di doppio. Sconfitta per Kontinen/Peers, mentre i Bryan dicono ancora la loro

da Londra, il nostro inviato

La corsa verso il titolo di Maestro non si svolge solo per il singolare: si è infatti conclusa la prima tornata di incontri di Round Robin anche per i gruppi di doppio, quest’anno intitolati alle coppie Woodforde/Woodbridge e Eltingh/Haarhuis.

Sconfitta all’esordio nella giornata di domenica per i campioni in carica Kontinen/Peers, con il finlandese che per buona parte della stagione è stato anche numero uno di categoria. Ad ottenere il loro scalpo sono stati Ryan Harrison e Michael Venus, quest’anno a sorpresa trionfatori al Roland Garros: l’ultimo neozelandese a vincere uno Slam, curiosamente proprio nel doppio a Parigi, era stato Onny Parun quarant’anni fa. Nello stesso girone, successo in volata per i francesi Herbert/Mahut, vincitori di tre Masters 1000 in stagione, contro Rojer e Tecau, campioni qui nel 2015 e quest’anno agli US Open. L’antillano a New York si era reso protagonista di un commovente discorso a difesa dei suoi colori. Super tie-break al cardiopalma, vinto dai galletti soltanto per 10-8.

Quest’oggi hanno vinto i gemelli Bryan, a trentanove anni ancora sulla cresta dell’onda: appena due titoli (Eastbourne e Atlanta) nel 2017 per Bob e Mike, per quanto abbiano raggiunto la finale agli Australian Open persa con Kontinen e Peers. Sconfitti Murray/Soares per lanciare un messaggio importante alla concorrenza: come già avevano detto a Ubitennis durante l’anno, c’è ancora fame di vittorie. Se la vedranno nella seconda giornata contro la coppia numero 1, Melo/Kubot, premiati come miglior team di fine anno dopo il loro successo al debutto contro Dodig/Granollers.

Risultati:

Gruppo Woodbridge/Woodforde

[8] R. Harrison/M. Venus b. [2] H. Kontinen/J. Peers 6-4 7-6(8)

[6] N. Mahut/P. H. Herbert b. [3] J. J. Rojer/H. Tecau 1-6 7-6(7) 10-8

Gruppo Eltingh/Haarhuis

[5] B. Bryan/M. Bryan b. [4] J. Murray/B. Soares 7-5 6-7(3) 10-8

[1] M. Melo(L. Kubot b. [7] M. Granollers/I. Dodig 7-6(2) 6-4