ATP Finals: Nadal a caccia della prima volta nel gruppo… migliore possibile

LONDRA - Rafa è alla ricerca del primo titolo alle Finals in otto partecipazioni. Per riuscirci, dovrà uscire da un girone statisticamente curioso

da Londra, il nostro inviato

Quello che una volta si chiamava Masters di fine stagione è l’unico titolo importante che manca nell’incredibile palmarès di Rafa Nadal. Dalla sua, volendo essere scaramantici, lo spagnolo ha il precedente di Andy Murray: l’anno scorso, anche lui all’ottava partecipazione alle ATP Finals, lo scozzese ha centrato il primo successo (e il numero uno garantito a fine 2016, altra coincidenza). Questa settimana, e per il resto del 2017, il numero uno del mondo è Rafa, ma il suo compito, quantomeno dal punto di vista numerico e statistico, sembra molto impegnativo. Curiosamente, infatti, il gruppo “Pete Sampras”, capitanato dal maiorchino, è costituito da quattro giocatori che hanno raggiunto, esattamente in questa ultima settimana, la migliore classifica mai avuta in carriera. Abbiamo:

Nadal (numero 1 )

(numero ) Thiem (numero 4 )

(numero ) Dimitrov (numero 6 )

(numero ) Goffin (numero 8)

Sono tutti attualmente al cosiddetto “best ranking”. Se può consolare Rafa, almeno il confronto tra i due gironi in termini di “peso Slam”, vede il suo gruppo un pò più leggero di quello intitolato a Boris Becker: 20 titoli major (19 Federer, 1 Cilic) a 16 (quelli di Nadal stesso).

I precedenti di Nadal con gli altri componenti del girone: