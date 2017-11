Fed Cup, Vandeweghe: “Il pubblico contro mi ha dato la carica” [VIDEO]

La trascinatrice del successo USA in conferenza stampa a Minsk: "È stato un lavoro di squadra, grazie anche alle compagne che non sono qui oggi. E come disse Mike Tyson..."

Saranno pure un po’ arroganti ma hanno vinto loro e la ragione, nel tennis, va data a chi vince. Il Team USA è tornato a sollevare la Fed Cup 17 anni dopo Las Vegas, stavolta fuori casa, a Minsk in Bielorussia. La particolare natura “collettiva” della competizione premia l’intero gruppo, tuttavia è evidente che il merito è quasi tutto di una sola: Coco Vandeweghe. È stata lei, conquistando 8 dei 9 punti da febbraio a novembre, a trascinare il team capitanato da Kathy Rinaldi fino alla vittoria. In singolare la venticinquenne di New York ha tappato le falle causate dalle compagne meno forti o meno ispirate, come la pessima Sloane Stephens di questo weekend finale, e in doppio è stata bravissima nel rimpiazzare la sfortunata Bethanie Mattek-Sands, vittima di un tremendo infortunio a Wimbledon.

Era ovvio quindi che la conferenza stampa sarebbe stata tutta per lei, per giunta neo-top 10. I ringraziamenti d’obbligo per le compagne, inclusa Shelby Rogers che “ha portato energia durante l’ultimo set, quando stavamo avendo tutti quegli alti e bassi”, per il suo coach Pat Cash (ospite della squadra statunitense per l’occasione) e i complimenti ad avversarie e pubblico. Anche dall’atmosfera sportivamente ostile della Chizhovka Arena Vandeweghe ha tratto energia: “Mi sono goduta il fatto di avere tutti contro, mi ha messo il fuoco dentro e mi ha fatto credere in me stessa”. Anche se la faccia ce l’ha messa sempre lei insomma, tanti elementi la hanno caricata a molla per ognuna delle sfide. Come un pugile, tanto che la citazione conclusiva è di Mike Tyson: “I broke my back”, mi sono spaccata la schiena. E ora è tempo di festeggiare.

