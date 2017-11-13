Mondo ITF: tutte le vincitrici della settimana
Settimana 6-12 novembre. Trionfo azzurro nei 15000 dollari. Vincono Federica Di Sarra (Ortisei), Lucia Bronzetti (Sharm El Sheikh) e Gaia Sanesi (Hammamet)
Waco, USA $80,000 Hard
Taylor Townsend (USA) b. Ajla Tomljanovic (CRO) 6-3 2-6 6-2
Tokyo, Giappone $100,000 Hard
Shuai Zhang (CHN) b. Mihaela Buzarnescu (ROU) 6-4 6-0
Hammamet, Tunisia $15,000 Clay
Gaia Sanesi (ITA) b. Marie Benoit (BEL) 6-3 6-0
Bendigo, Australia $60,000 Hard
Tamara Zidansek (SLO) b. Olivia Rogowska (AUS) 5-7 6-1 6-0
Beni Mellal, Marocco $15,000 Clay
Victoria Kan (RUS) b. Federica Arcidiacono (ITA) 6-3 6-7(1) 6-1
Shenzhen, Cina $100,000 Hard
Carol Zhao (CAN) b. Fangzhou Liu (CHN) 7-5 6-2
Vinaros, Spagna $15,000 Clay
Irene Burillo Escorihuela (ESP) b. Miriam Bianca Bulgaru (ROU) 6-2 7-5
Shrewsbury, Gran Bretagna $25,000 Hard
Anna-Lena Friedsam (GER) b. Lesley Kerkhove (NED) 6-4 6-2
Antalya, Turchia $15,000 Clay
Nicoleta-Catalina Dascalu (ROU) b. Carolina Meligeni Rodrigues Alves (BRA) 7-5 6-3
Heraklion, Grecia $15,000 Clay
Irina Ramialison (FRA) b. Ylena In-Albon (SUI) 6-1 6-4
Encarnacion, Paraguay $15,000 Clay
Camila Giangreco Campiz (PAR) b. Nathaly Kurata (BRA) 6-4 6-2
Cucuta, Colombia $15,000 Clay
Maria Fernanda Herazo Gonzalez (COL) b. Anastasia Nefedova (USA) 6-2 6-2
Sharm El Sheikh, Egitto $15,000 Hard
Lucia Bronzetti (ITA) b. Julia Wachaczyk (GER) 6-1 6-2
Pune, India $25,000 Hard
Jaqueline Adina Cristian (ROU) b. Karman Kaur Thandi (IND) 6-3 1-6 6-0
Ortisei, Italia $15,000 Hard
Federica Di Sarra (ITA) b. Alina Silich (RUS) 6-1 6-3
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