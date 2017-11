Serie A1 maschile: TC Prato supera Crema, Sinalunga KO

CT Maglie, Canottieri Aniene (a pari merito con Park Tennis), CT Italia e Parioli al comando dei rispettivi gironi

Si è conclusa la quinta e penultima giornata del campionato di Serie A1. Nel Girone 1, il neo-promosso CT Maglie si conferma in vetta alla classifica grazie alla vittoria ottenuta in trasferta su Palermo 2. Netto successo anche per Genova 1893 contro Sinalunga, ultimo in classifica a quota tre punti a pari merito con Palermo 2. Nel Girone 2, appaiati al comando della classifica Canottieri Aniene e Park Tennis (sconfitti rispettivamente Palermo e Pistoia). Nel Girone 3, vittorie per TC Italia (5-1 in casa contro Due Ponti) e Massa Lombarda (6-0 a Schio). Nel Girone 4, Parioli supera Crema in trasferta e mantiene il primato in classifica mentre TC Prato vince la sfida casalinga contro ATA Battisti.

GIRONE 1

Tennis Club Genova 1893 – Tennis Club Sinalunga 5-1

Francesco Picco (G) b. Giovanni Galuppo (S) 63 62

Matteo Siccardi (G) b. Alessandro La Cognata (S) 64 64

Marton Fucsovics (G) b. Pietro Licciardi (S) 64 60

Christian Perinti (S) b. Edoardo Eremin (G) 76(3) 61

Francesco Picco/Marton Fucsovics (G) b. Alessandro La Cognata/Christian Perinti (S) 63 61

Alessandro Motti/Jacopo Eugenio Accatino (G) b. Giovanni Galuppo/Diego Alvarez (S) 64 36 10-3

A.D. Tennis Club Palermo Due – Circolo Tennis Maglie A.S.D. 1-5

Francesco Garzelli (M) b. Alberto Cammarata (P) 61 62

Giorgio Portaluri (M) b. Antonio Campo (P) 62 16 63

Peter Heinrich Torebko (M) b. Marco Cecchinato (P) 76(6) 60

Carlos Taberner Segarra (P) b. Erik Crepaldi (M) 26 63 76(5)

Erik Crepaldi/Francesco Garzelli (M) b. Carlos Taberner Segarra/Alberto Cammarata (P) 63 63

Giorgio Portaluri/Peter Heinrich Torebko (M) b. Marco Cecchinato/AntonioCampo (P) 75 64

CLASSIFICA

13 (5) Circolo Tennis Maglie A.S.D.

10 (5) Tennis Club Genova 1893

3 (5) Tennis Club Sinalunga A.S.D.

3 (5) A.D. Tennis Club Palermo Due

GIRONE 2

Circolo Canottieri Aniene A.S.D. – Circolo del Tennis Palermo ASD 5-1

Liam Caruana (A) b. Claudio Fortuna (P) 46 61 61

Jacopo Berrettini (A) b. Giovan Battista Morello (P) 61 62

Matteo Berrettini (A) b. Salvatore Caruso (P) 62 62

Flavio Cipolla (A) b. Omar Giacalone (P) 67(5) 76(1) 61

Salvatore Caruso/Omar Giacalone (P) b. Jacopo Berrettini/Liam Caruana (A) 64 62

Matteo Berrettini/Flavio Cipolla (A) b. Claudio Fortuna/Andrea Trapani (P) 63 60

Tennis Club Pistoia A.S.D. – Park Tennis Club Soc. Coop. Sp. 2-4

Gian Luca Mager (G) b. Lorenzo Vatteroni (P) 62 61

Alessandro Ceppellini (G) b. Tommaso Brunetti (P) 63 62

Andrea Basso (G) b. Andrea Vavassori (P) 64 62

Adelchi Virgili (P) b. Andrea Arnaboldi (G) 75 75

Gian Luca Mager/Andrea Basso (G) b. Tommaso Brunetti/Lorenzo Vatteroni (P) 74 63

Adelchi Virgili/Andrea Vavassori (P) b. Frederick Nielsen/Francesco Moncagatto (G) 46 76(1) 10-8

CLASSIFICA

12 (5) Circolo Canottieri Aniene A.S.D.

12 (5) Park Tennis Club Soc. Coop. Sp.

4 (5) Circolo del Tennis Palermo ASD 4

1 (5) Tennis Club Pistoia A.S.D.

GIRONE 3

Tennis Club Italia S.S. DIL. R.L. – Due Ponti S.S.D. ARL 5-1

Edoardo Graziani (I) b. Federico Teodori (D) 63 64

Marco Furlanetto (I) b. Lorenzo Abbruciati (D) 63 62

Filippo Volandri (I) b. Potito Starace (D) 16 61 62

Walter Trusendi (I) b. Giulio Di Meo (D) 60 57 62

Potito Starace/Giulio Di Meo (D) b. Jacopo Calvani/Mattia Mancini (I) 61 64

Marco Furlanetto/Edoardo Graziani (I) b. Lorenzo Abbruciati/Federico Teodori (D) 63 60

Circolo Tennis Dil. Massa Lombarda – Tennis Club Schio S.C.S.D. ARL 6-0

Samuele Ramazzotti (M) b. Leonardo De Rigo (S) 60 61

Alessio De Bernardis (M) b. Gabriele Broccardo (S) 62 76(2)

Thomas Fabbiano (M) b. Massimo Bosa (S) 60 61

Stefano Napolitano (M) b. Pietro Pettina (S) 62 61

Alessio De Bernardis/Samuele Ramazzotti (M) b. Pietro Pettina/Leonardo De Rigo (S) 63 63

Thomas Fabbiano/Stefano Napolitano (M) b. Massimo Bosa/Gabriele Broccardo (S) 60 62

CLASSIFICA

13 (5) Tennis Club Italia S.S. DIL. R.L.

11 (5) Circolo Tennis Dil. Massa Lombarda

2 (5) Due Ponti S.S.D. ARL

1 (5) Tennis Club Schio S.C.S.D. ARL

GIRONE 4

A.S.D. e Ricreativa Tennis Club Crema – Tennis Club Parioli ASD 2-4

Gian Marco Moroni (P) b. Filippo Mora (C) 64 63

Alessandro Coppini (C) b. Francesco Bessire (P) 57 61 63

Miljan Zekic (P) b. Andrey Golubev (C) 63 75

Adrian Ungur (C) b. Matteo Fago (P) 61 64

Miljan Zekic/Matteo Fago (P) b. Adrian Ungur/Filippo Mora (C) 63 26 10-7

Gian Marco Moroni/Francesco Bessire (P) b. Andrey Golubev/Alessandro Coppini (C) 63 26 12-10

Tennis Club Prato A.S.D. – A.T.A. C. Battisti Trentino ASD 5-1

Federico Iannaccone (P) b. Stefano D’Agostino (B) 62 62

Matteo Trevisan (P) b. Davide Ferraroli (B) 60 60

Jacopo Stefanini (P) b. Mattia Bernardi (B) 61 60

Lorenzo Sonego (P) b. Marco Brugnerotto (B) 60 63

Lorenzo Sonego/Davide Innocenti (P) b. Marco Brugnerotto/Marlon Sterni (B) 76 62

Stefano D’Agostino/Mattia Bernardi (B) b. Matteo Trevisan/Federico Iannaccone (P) 76 16 11-9

CLASSIFICA

13 (5) Tennis Club Parioli

7 (5) A.S.D. e Ricreativa Tennis Club Crema

7 (5) Tennis Club Prato A.S.D.

1 (5) A.T.A. C. Battisti Trentino ASD