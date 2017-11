ATP Finals, day 3: Federer-Zverev per il primo posto

Seconda giornata del gruppo Becker. Alle 15 la sfida tra i delusi della prima giornata, Marin Cilic e Jack Sock. Alle 21 riflettori puntati su Roger Federer e Sascha Zverev

Primi verdetti delle ATP Finals di Londra. Non prima delle 15 italiane scenderanno in campo Jack Sock (sconfitto all’esordio da Federer) e Marin Cilic (KO nel primo match del girone Becker contro Sascha Zverev). Due i precedenti tra gli sfidanti, entrambi disputati nel 2016 ed entrambi vinti dallo statunitense. Uno agli US Open (6-4 6-3 6-3), l’altro nei quarti di finale di Davis, occasione in cui Sock riuscì nell’impresa di rimontare uno svantaggio di due set.

Alle 21 (ora italiana) andrà invece in scena il match probabilmente più interessante di questa prima fase, quello tra Roger Federer e Alexander Zverev. Lo svizzero si qualifica per la semifinale di sabato se batte Zverev in due set oppure se batte il tedesco e Sock fa lo stesso con Cilic. Sascha deve invece vincere il suo match e sperare nella contemporanea vittoria del croato. I precedenti confronti diretti recitano due vittorie a testa. L’unico match disputato tra i due su cemento è quello di quest’anno nella finale della Rogers Cup di Montreal, che ha visto Zverev imporsi per 6-3 6-4. L’altra vittoria del tedesco è arrivata invece sull’erba di Halle nel 2016. I due successi di Federer nel 2016 a Roma e quest’anno sempre ad Halle, in finale.

Per quanto riguarda il torneo di doppio, Henri Kontinen e John Peers devono riscattare la sconfitta subita nella prima giornata contro i numeri 8 Ryan Harrison e Michael Venus. Il match contro Jean-Julien Rojer e Horia Tecau (ore 13) è già da dentro-fuori. In serata (non prima delle 19) la coppia francese formata da Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut cercherà di chiudere il discorso qualificazione contro Harrison e Venus.