ATP Finals, l’ordine di gioco di mercoledì

L'esordio di Carreno Busta alle Finals sarà in notturna, contro Dominic Thiem

Seconda giornata di incontri per il gruppo Sampras, orfano di Rafa Nadal, terza complessiva di incontri alle ATP Finals di Londra. Sarà la giornata dell’esordio di Carreno Busta. Lo spagnolo sarà il quarto tennista (dopo Zverev, Dimitrov e Sock) a giocare in questo 2017 il primo incontro alle Finals in carriera. Goffin, che si è qualificato per la prima volta quest’anno, aveva infatti già esordito al posto di Monfils nel 2016 a torneo iniziato. L’avversario di Carreno Busta sarà Dominic Thiem, condannato a vincere dopo la sconfitta contro Dimitrov. Proprio il bulgaro affronterà Goffin per chiudere il discorso qualificazione.