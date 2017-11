Mondo Junior: i campioni e le campionesse della settimana

Settimana 6-12 novembre. Tredici tornei disputati, fra cui due grade 2 (Israele e Bolivia) e un B1 (Repubblica di Corea). Nessun giovane azzurro alle fasi finali

Matan Gafniel Raanana Open, Israele – Grade 2 Hard

Boys: Tristan Boyer (USA) b. Yanki Erel (TUR) 6-3 6-4

Girls: Leylah Annie Fernandez (CAN) b. Anna Arkadianou (GRE) 6-4 6-1

Green Cup, Russia – Grade 5 Hard

Boys: Andrey Uvarov (RUS) b. Andrey Leksakov (RUS) 6-3 6-2

Girls: Alina Shcherbinina (RUS) b. Julia Avdeeva (RUS) 6-4 3-6 6-1

16th UAE Dubai ITF Junior Championships, Emirati Arabi Uniti – Grade 4 Hard

Boys: Eric Vanshelboim (UKR) b. Emir Sendogan (TUR) 6-1 7-5

Girls: Hania Abouelsaad (EGY) b. Lissi Kubre (EST) 6-4 6-1

Evert American ITF, USA – Grade 4 Hard

Boys: Marcus McDaniel (USA) b. Toby Alex Kodat (USA) 3-6 6-2 6-4

Girls: Emma Navarro (USA) b. Michelle Sorokko (USA) 6-0 6-0

Jamaica Cup, Giamaica – Grade 5 Hard

Boys: Blaise Bicknell (USA) b. Shintaro Mochizuki (JPN) 3-6 6-4 6-3

Girls: Alexandra Anttila (FIN) b. Najah Dawson (USA) 2-6 6-4 6-4

ITF Junior “Ust-Kamenogorsk”, Kazakistan – Grade 3 Carpet

Boys: Viacheslav Yulik (RUS) b. Beibit Zhakayev (KAZ) 6-2 6-2

Girls: Mariia Tkacheva (RUS) b. Maria Timofeeva (RUS) 2-6 7-6(3) 7-6(2)

ACE Tennis U18 Canadian World Ranking Event 2, Canada – Grade 5 Hard

Boys: Nicolas Ocana Lavoie (CAN) b. Nick Lagaev (CAN) 7-5 4-6 6-3

Girls: Alexandra Mikhailuk (CAN) b. Maryam Ahmad (USA) 7-6(6) 6-0

31st Bangladesh ITF Junior Tennis Championships 2017, Bangladesh – Grade 5 Hard

Boys: Rishabh Sharda (IND) b. Karan Srivastava (IND) 6-0 6-1

Girls: Wanyi Zhang (CHN) b. Riddhi Ramesh Sharma (IND) 6-3 6-0

Seogwipo Asia/Oceania Closed Jr Championships, Repubblica di Corea – Grade B1 Hard

Boys: Chun Hsin Tseng (TPE) b. Uisung Park (KOR) 4-6 6-3 6-4

Girls: En Shuo Liang (TPE) b. Xiyu Wang (CHN) 6-3 1-6 7-6(2)

Condor De Plata 2017, Bolivia – Grade 2 Clay

Boys: Alejo Lorenzo Lingua Lavallen (ARG) b. Eliot Spizzirri (USA) 6-4 6-4

Girls: Gergana Topalova (BUL) b. Maria Gabriela Rivera Corado (GUA) 6-3 6-4

Christmas Cup 2017, Costa Rica – Grade 5 Hard

Boys: Dimitri Badra (VEN) b. Michael Agee (USA) 6-2 7-5

Girls: Midori Castillo Meza (USA) b. Sara Alejandra Seivane Torres (USA) 6-1 6-2

Ayia Napa – Protaras Junior Tournament 2017, Cipro – Grade 5 Carpet

Boys: Stefanos Savva (CYP) b. Rahul Dhokia (GBR) 6-2 6-4

Girls: Maria Kallistrou (GRE) b. Kristina Kudryavtseva (RUS) 6-2 6-3

Nature Elements Luxembourg Indoor Junior Open, Lussemburgo – Grade 5 Hard

Boys: Leandro Riedi (SUI) b. Marlon Vankan (GER) 7-6(4) 6-0

Girls: Carlota Martinez Cirez (ESP) b. Margaux Rouvroy (FRA) 6-4 6-4