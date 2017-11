Si interrompe la collaborazione tra Vekic e Horvat

Donna Vekic conclude il rapporto con il suo allenatore Nikola Horvat. Con lui ha vinto il suo secondo titolo WTA ed è arrivata in top 50

Dopo un anno e mezzo di grandi soddisfazioni, Donna Vekic e Nick Horvat hanno deciso di comune accordo di interrompere la loro collaborazione. “Il mio allenatore Nikola Horvat ed io abbiamo deciso di concludere il nostro cammino assieme, dopo un periodo in cui abbiamo collaborato veramente bene”, ha dichiarato la tennista croata, il cui sodalizio tecnico con il connazionale era iniziato nell’estate dello scorso anno. Dopo due anni difficili, sotto la guida di Horvat la 21enne Vekic si è ritrovata: quest’anno è rientrata nelle top 100, ha vinto il secondo titolo WTA – a tre anni di distanza dal primo – ed ha raggiunto infine per la prima volta la top 50. “Abbiamo raggiunto dei bei risultati assieme, compreso il mio secondo titolo WTA. Voglio ringraziare Nikola per il lavoro svolto, l’aiuto e l’amicizia. Gli auguro il meglio per il futuro“, ha aggiunto l’attuale n. 45 del mondo.

Anche le parole del 39enne Horvat sono sostanzialmente sulla stessa linea, a conferma che la decisione è stata condivisa. “Donna è una grande professionista, decisa a diventare una campionessa. Le auguro il meglio e sono sicuro che la carriera le riserverà grandi cose. In considerazione del fatto che abbiamo fatto delle belle cose ed ottenuto dei bei successi lavorando assieme, credo che siamo tutti e due ancora più preparati ad affrontare le sfide che ci riserveranno le nostre rispettive carriere”. La composizione del nuovo team di Donna Vekic verrà comunicata nelle prossime settimane.