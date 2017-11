Carreno Busta, esordio alle Finals e regalo a Goffin?

LONDRA - Lo spagnolo subentra a Nadal dopo il ritiro. Goffin deve vincere e sperare in un suo exploit per qualificarsi in semifinale

da Londra, il nostro inviato

Una stagione memorabile per Pablo Carreno Busta, 26enne asturiano, guarnita da primati personali in serie. Mai lo spagnolo aveva vinto così tanti incontri (36-24 il bilancio, titolo all’Estoril e finale a Rio de Janeiro), né si era spinto così in altro in classifica: best ranking al numero 10, ottenuto anche grazie alla bellissima cavalcata di New York, terminata solo in semifinale contro Kevin Anderson. Il ritiro del connazionale Rafael Nadal per problemi al ginocchio ha permesso a Pablo di entrare come alternate alle ATP World Tour Finals per la prima volta in carriera: avrà solo due partite a disposizione, ma ha ancora la possibilità matematica di qualificarsi in semifinale.

Carreno esordirà contro Dominic Thiem, che ha perso al debutto in tre set contro Grigor Dimitrov: l’austriaco conduce 4-0 nei precedenti, di cui tre giocati sul rosso, compresa la finale di rio di quest’anno. L’unico confronto sul duro si giocò lo scorso anno al terzo turno degli US Open, quando Thiem vinse in quattro set. Spettatore più che interessato sarà David Goffin: il primo belga nella storia a battere un numero 1 spera infatti in un successo di Carreno, che gli garantirebbe la semifinale in caso di vittoria in tre set contro Dimitrov. Dovesse vincere in due, Goffin sarebbe comunque qualificato.

Grigor viene dunque dal bel match vinto contro Thiem due giorni fa, in cui ha rischiato di perdere il controllo pur avendo condotto per un set e mezzo. La maggiore attitudine alla superficie lo ha aiutato a sfangarla, ma contro il rovescio in grandissimo spolvero di Goffin dovrà fare qualcosa in più. Curiosamente, entrambi sono i primi rappresentanti dei loro paesi a qualificarsi per le Finals. Al bulgaro basta una vittoria per non dover fare calcoli e prepararsi mentalmente alle semi: 3-1 i precedenti in suo favore, compresi la finale di Sofia e i quarti in Australia.