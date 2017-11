Eurosport-US Open, la love story prosegue fino al 2022

L'emittente sportiva europea continuerà a trasmettere l'ultimo Slam stagionale per altre cinque stagioni. Respinto (per ora) l'attacco di Amazon

Eurosport manterrà i diritti televisivi dell’US Open fino al 2022. La notizia riguarda tutti i paesi europei ad eccezione di Irlanda e Regno Unito. Per gli appassionati italiani che nelle prossime cinque stagioni volessero continuare ad assistere alla gesta dei tennisti nella capitale statunitense sarà quindi necessario essere sintonizzati sull’emittente europea.

Che spiri un vento di cambiamento lo indica però il fatto che l’avversario più agguerrito di Eurosport, al momento, non sembra abitare nel classico mondo del satellitare. Il web streaming ha ormai avviato l’assalto agli eventi sportivi; è sembrato piuttosto evidente quando Amazon Prime dopo essersi accaparrato i diritti per la trasmissione di tutto il tennis – ad eccezione degli Slam – nel Regno Unito ha ottenuto anche la licenza delle Next Gen ATP Finals, integralmente trasmesse sulla piattaforma streaming di Jeff Bezos oltre che su Supertennis. Eurosport possiede ancora i diritti di 3 Slam su 4, mentre non si è mai addentrata nel territorio degli altri tornei, dai 1000 in giù.

Lì è Sky Sport che sta lentamente cedendo il passo, quantomeno nel Regno Unito. Circa un anno prima che perdesse (a beneficio di Amazon) i diritti di Masters 1000, Finals e ATP 500, la holding britannica aveva infatti ceduto anche i diritti dell’US Open che deteneva da ben 25 anni. Più precisamente l’emittente di Murdoch aveva un accordo di sub-licenza con Eurosport, effettiva proprietaria dei diritti dello Slam newyorchese, ma la trasmissione dell’edizione 2017 rimarrà l’ultima per Sky sul suolo britannico. La strategia ormai chiara è quella di ridurre il budget degli altri sport per mantenere i diritti sulla Premier League, in scadenza nel 2018 e per cui servirà un’offerta piuttosto corposa.

Non ci sono ancora certezze su chi offrirà la diretta dell’US Open in UK dal 2018. Eurosport infatti, nel comunicato in cui annuncia il prolungamento del contratto fino al 2022, specifica che l’accordo è relativo a tutti i paesi europei “eccetto UK e Irlanda, dove storicamente i diritti vengono sub-appaltati“. Non più a Sky, che come spiegato si è tirata indietro. Sarà Amazon a fare il suo esordio nel broadcasting degli Slam? Non è da escludere. A Jeff Bezos, che per trasmettere tutto il resto del tennis ha speso 10 milioni di sterline, non è il portafoglio a fare difetto.