Federer di nuovo in campo già a dicembre

La stagione di Roger Federer si chiuderà con il master londinese, ma il suo 2017, tecnicamente, non potrà dirsi concluso

Goodbye 2017, it’s been a pleasure. Ancora qualche giorno e la stagione in corso sarà archiviata. Il prossimo weekend si giocherà la finale di Fed Cup tra Francia e Belgio, ma c’è chi sta già guardando al prossimo anno, o meglio al prossimo mese. Così su instagram, tra uno scatto alle Maldive e uno alle Hawaii, si intravede già qualche tapis roulant accompagnato dalla caption “Back to work”.

Sì, proprio così, qualcuno ha già iniziato la preparazione in vista della prossima stagione. Servirà almeno un mese per rimettersi in sesto e dall’ultimo weekend del 2017 sarà di nuovo tennis-time. Le luci dei riflettori saranno ovviamente puntate sull’emisfero australe, in particolare su Perth, dove si giocherà la trentesima edizione della Hopman Cup. Perché Perth e non Brisbane? Ovviamente per la presenza di Roger Federer, che ha detto di nuovo sì agli organizzatori del torneo di preparazione agli Australian Open. Non sarà però lui ad aprire le danze, ma gli Stati Uniti di Jack Sock e Coco Vandeweghe, runner up lo scorso anno. Se la vedranno con la Russia di Karen Khachanov e Anastasja Pavlyuchenkova, che, notizia di qualche ora fa, ha rimpiazzato Svetlana Kuznetsova, ancora alle prese con un polso malconcio.



Formazioni, gruppi e calendario:

Australia: Thanasi Kokkinakis e Daria Gavrilova

Belgium: David Goffin e Elise Mertens

Canada: Vasek Pospisil e Eugenie Bouchard

Germany: Alexander Zverev e Angelique Kerber

Japan: Yuichi Sugita e Naomi Osaka

Russia: Karen Khachanov e Anastasja Pavlyuchenkova

Switzerland: Roger Federer e Belinda Bencic

USA: Jack Sock e Coco Vandeweghe

Group A: Australia, Belgium, Canada, Germany

Group B:USA, Switzerland, Russia, Japan

Saturday 30 December day 10.00 am Russia v USA

Saturday 30 December evening 5.30 pm Japan v Switzerland

Sunday 31 December day 10.00 am Australia v Canada

Monday 1 January evening 5.30 pm Belgium v Germany

Tuesday 2 January day 10.00 am Japan v USA

Tuesday 2 January evening 5.30 pm Russia v Switzerland

Wednesday 3 January day 10.00 am Canada v Germany

Wednesday 3 January evening 5.30 pm Australia v Belgium

Thursday 4 January day 10.00 am Japan v Russia

Thursday 4 January evening 5.30 pm Switzerland v USA

Friday 5 January day 10.00 am Belgium v Canada

Friday 5 January evening 5.30 pm Australia v Germany

Saturday 6 January evening 4.00 pm Winner Group A v Winner Group B