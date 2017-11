Serena Williams dice sì. Domani il matrimonio

Secondo il Daily Mail, la star americana sposerà Alexis Ohanian in una cerimonia da un milione di dollari

Undici settimane fa, Serena Williams annunciava la nascita di sua figlia Alexis Olympia Ohanian Jr, nata dalla sua relazione con Alexis Ohanian. Secondo la stampa britannica, la stella statunitense sarebbe pronta a infilare l’anello al dito e convolare a nozze. Una cerimonia da un milione di dollari, che vedrà la trentaseienne americana sposa il multimilionario co-fondatore della piattaforma Reddit. Un ricevimento di assoluta segretezza, tale che gli invitati sono stati informati soltanto della città in cui si terrà (New Orleans), ma non della location specifica, che è stata poi comunicata. La coppia, conosciutasi nel 2015, non ha badato a spese per la cerimonia, che dovrebbe costar loro intorno al milione di dollari, come rivela il Daily Mail.

Tante le celebrità invitate, da Beyoncè e Jay-Z a Eva Longoria e la fidanzata del principe Harry: più di 250 i presenti attesi. Teatro dell’evento sarà il Contemporary Arts Centre, fondato nel 1976, che ospita le migliori collezioni di arte visual performances del mondo. Gli ospiti non potranno utilizzare dispositivi elettronici, telefonini o macchine fotografiche, perché Serena Williams ha deciso di donare l’esclusiva della cerimonia alla sua grande amica Anna Wintour, direttrice di Vogue. Sarà presente una baby-sitter per controllare la piccola Alexis Olympia, e la sicurezza sarà estremamente rigida.

Lo scorso mese Serena aveva lasciato trapelare le sue intenzioni di tornare in campo il prossimo gennaio per difendere il titolo degli Australian Open, vinto nel 2017 quando già incinta di svariate settimane. “Credevo mi sarei ritirata una volta avuto un figlio, invece no. Tornerò. La gravidanza mi ha dato forza”. Williams, il cui patrimonio stimato si aggira intorno ai 122 milioni di dollari, aveva annunciato il fidanzamento ufficiale con un poema sui propri canali social, dopo una vacanza a sorpresa a Roma:

“Allo stesso tavolo dove ci siamo incontrati la prima volta per caso, stavolta non è stato per caso ma per scelta: si è messo in ginocchio, ha detto quattro parole e io ho detto di sì”

