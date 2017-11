ATP Finals: l’ordine di gioco di giovedì

Alle 15 Roger Federer (già in semifinale) affronta Marin Cilic (già eliminato). Alle 21 lo spareggio fra Alexander Zverev e Jack Sock

Terza ed ultima giornata di incontri per il gruppo Becker. Non prima delle 15:00 (orario italiano), scenderanno in campo Roger Federer e Marin Cilic in un incontro che metterà in palio soltanto punti ATP e prize money. Lo svizzero è infatti già qualificato come primo del girone grazie alle vittorie ottenute contro Sock e Zverev, mentre il croato (due sconfitte su due) è matematicamente fuori dai giochi. Su otto incontri disputati in carriera, soltanto una volta Cilic è riuscito a battere Roger (US Open 2014, semifinale). Alle 21:00 italiane, Alexander Zverev e Jack Sock scenderanno invece in campo per il più classico dei “dentro o fuori”. Chi vincerà l’incontro si guadagnerà l’accesso alla semifinale di sabato. Precedenti in perfetta parità (1-1, entrambi giocati nel 2016). Sascha ha vinto la prima partita disputata fra i due a Pechino (6-4 6-2), Jack quella lottatissima giocata nella semifinale di Stoccolma (6-7 7-6 6-4).

ore 13 italiane – [2] H. Kontinen/J. Peers vs [6] P.H. Herbert/N. Mahut (H2H 2-1)

non prima delle 15 – [2] R. Federer vs [7] M. Cilic (H2H 7-1)

non prima delle 19 – [3] J.J. Rojer/H. Tecau vs [8] R. Harrison/M. Venus (H2H 0-0)

non prima delle 21 – [3] A. Zverev vs [8] J. Sock (H2H 1-1)