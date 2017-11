ATP Finals: un pizzico di Italia insieme a Lacoste

LONDRA - Luca Nardi parteciperà all'Under 14 Invitational presentato da Lacoste. Dal 17 al 19 novembre alla O2 Arena

da Londra, il nostro inviato

Ci sarà anche un piccolo, quasi piccolissimo, esponente italiano alle ATP Finals di Londra. Luca Nardi, infatti, parteciperà all’evento a inviti sponsorizzato Lacoste per sei Under 14, che giocheranno come i campioni veri alla O2 Arena, dal 17 al 19 novembre. Due gironi da tre giocatori, con incontri di round robin e i migliori classificati che disputeranno la finale, mentre i secondi di ciascun girone si sfideranno per il terzo posto.

Lacoste, che è partner ufficiale delle ATP World Tour Finals da 15 anni, ha organizzato l’evento per permettere ai più giovani di vivere questa splendida esperienza, nel segno della tradizione e dei valori del fondatore, Renée Lacoste. Lacoste è un partner attivissimo nel mondo dello sport e specialmente del tennis, con sponsorizzazioni per i migliori giocatori del mondo, come Novak Djokovic, Dominika Cibulkova, Roberto Bautista-Agut, Nicolas Mahut, Pierre-Hugues Herbert, e vecchie glorie come Gustavo Kuerten, Mats wilander, Guy Forget.

Con la sue presenza in vari tornei, il brand francese porta avanti la sua storia di passione per lo sport, grazie a partnerships con Roland Garros, ATP Finals, Miami Open, Shanghai Rolex Masters, le Petit As.

Questo l’elenco dei partecipanti allUnder 14 Invitational di Lacoste:

Carlos Alcaraz (Spagna)

Pedro Boscardin Dias (Brazil)

Maxime Dubouch (France)

Luca Nardi (Italia)

Jack Pinnington-Jones (Gran Bretagna)

Nikola Zekic (Serbia)