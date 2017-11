Un nuovo coach per Angelique Kerber

L’ex n.1 del mondo Angelique Kerber cerca di dimenticare un anno difficile cominciando il 2018 con un nuovo coach al suo fianco.

La tedesca ha annunciato sul suo profilo Twitter che Wim Fissette sarà il suo coach al posto di Torben Beltz, che l’aveva portata a vincere due Slam e alla vetta del ranking WTA oltre a un argento olimpico nel 2016. Ma Kerber comincerà il 2018 fuori dalle prime 20 del mondo per la prima volta in 5 anni con Julia Goerges che l’ha scavalcata come N.1 di Germania.

(2/2) The next season is coming soon and I’m very excited to start working with @WimFissette as my new coach. It’s a new chance and I’m curious to find out what we can achieve together.

— Angelique Kerber (@AngeliqueKerber) November 16, 2017