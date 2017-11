ATP Finals: Goffin e Thiem per la storia

LONDRA - Per la prima volta un belga o un austriaco in semifinale. Dimitrov in amichevole, ma in palio c'è molto di più

da Londra, il nostro inviato

Dominc Thiem e David Goffin si affronteranno nella partita decisiva del gruppo Pete Sampras tra breve: in palio la semifinale, e sarebbe un evento storico per entrambi i paesi da cui provengono. Mai, nella storia del torneo, è arrivato in semifinale un giocatore austriaco o belga. Sarà inoltre la prima volta dal 2008 che tre tennisti giocheranno la semifinale per la prima volta (oltre a Dimitrov e Sock). 6-3 i precedenti in favore di Goffin, compresi i due di quest’anno ai quarti in Australia e al terzo turno a Montecarlo.

Grigor Dimitrov ha già vinto il girone, e cercherà di passare come primo imbattuto. Contro di lui nel singolare serale l’alternate Carreno Busta, subentrato e Rafael Nadal e già sconfitto da Thiem soltanto al terzo set. Non sarà un’amichevole, di certo: se Dimitrov dovesse vincere, guadagnerebbe 600 punti che gli permetterebbero di scavalcare Cilic e Thiem per raggiunger il numero 4, e migliorare ulteriormente il proprio best ranking. 2-2 il bilancio, con Carreno Busta che ha vinto gli ultimi due scontri, a Madrid lo scorso anno e in questa stagione al Roland Garros.

Dimitrov è già certo di affrontare Jack Sock in semifinale, dopo lo splendido successo dello statunitense su Alexander Zverev ieri sera. Ad attendere il vincitore del match tra Thiem e Goffin, invece, ci sarà Roger Federer, alla sua quattordicesima semifinale Masters (record assoluto)