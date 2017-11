ATP Finals: l’ordine di gioco delle semifinali

Ultimata la fase a gironi, è tempo di semifinali alla O2 Arena: alle 15 Roger Federer affronta David Goffin, alle 21 Grigor Dimitrov sfida Jack Sock

Siamo dunque arrivati alla fase finale di queste ATP Finals 2017. Conosciamo i nomi dei quattro semifinalisti sia del singolare che nel doppio. Nella giornata di sabato il programma ricalcherà quello di tutta la settimana con i due match di singolare divisi in due sessioni. Non prima delle ore 15 il grande favorito del torneo Roger Federer affronta David Goffin, ultimo dei qualificati alle semifinali dopo il successo decisivo su Dominic Thiem. Purtroppo per lui i precedenti non lasciano sperare in nulla di buono: Federer ha vinto tutte le sei sfide contro il belga e l’ultima è freschissima, la semifinale del torneo di Basilea disputata tre settimane fa, in cui Goffin ha raccolto appena tre giochi. In totale la metà dei sei incontri si sono giocati nella città natale del fuoriclasse svizzero dunque in condizioni indoor (2014, 2015, 2017).

L’altra semifinale si giocherà non prima delle ore 21 e vedrà di fronte Grigor Dimitrov e Jack Sock, grande sorpresa del torneo che si conferma dunque dopo il successo di Parigi Bercy. L’americano è avanti 3-1 nei precedenti, ha vinto gli ultimi tre incluso il match di quest’anno al Masters 1000 di Indian Wells al tie-break del terzo set. Si prospetta dunque un match molto equilibrato considerato l’ottimo tennis espresso da entrambi i giocatori nel corso della fase a gironi.

Ecco dunque il programma completo delle semifinali in programma sabato 18 novembre (ora italiana)

Dalle ore 13:00

[8] R. Harrison/M. Venus vs [1] L. Kubot/M. Melo

non prima delle 15:00

[2] R. Federer vs [7] D. Goffin

non prima delle 19:00

[4] J. Murray/B. Soares vs [2] H. Kontinen/J. Peers

non prima delle 21:00

[6] G. Dimitrov vs [8] J. Sock