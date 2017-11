Serie A1: TC Prato, spareggio salvezza contro Crema

La squadra maschile del club toscano cerca la vittoria che le consentirebbe la permanenza nella massima serie. Quella femminile va invece a caccia della semifinale

Ultima giornata dei gironi eliminatori per la serie A1 del tennis domenica 19 novembre. Le formazioni del Tc Prato cercano due risultati positivi per guadagnare il pass playoff a livello femminile e la permanenza in A1, per quanto riguarda la squadra maschile.

Giocherà in casa, via Firenze con ingresso libero dalle 10, la formazione maschile che affronterà nel match decisivo il Tc Crema. I ragazzi pratesi all’andata hanno superato i lombardi per 4-2 e dovranno fare lo stesso per confermarsi nella massima serie. Unico dubbio la presenza di Lorenzo Sonego che ha dimostrato di essere il giocatore in più di questo team. Ogni volta che è stato presente la squadra ha conquistato la vittoria. Accanto a lui Matteo Trevisan, Federico Iannaccone e Jacopo Stefanini. Non sarà un match semplice anche perché il Tc Crema ha un risultato in più su cui contare, il 3-3. “Abbiamo bisogno del pubblico delle grandi occasioni per darci carica – dice Matteo Trevisan – è la partita decisiva”. Se non dovesse arrivare la vittoria il Tc Prato parteciperà ai playout.

A livello femminile la squadra del Tc Prato giocherà contro il Tc Ceriano fuori casa e anche in questo caso è d’obbligo la vittoria per qualificarsi come seconda del girone ai playoff scudetto. La squadra di Saronno è ancora a quota 0 in classifica e non dovrebbe creare problemi al team pratese. In Lombardia ci saranno tutte le giovanissime Lucrezia Stefanini, Giulia Peoni e Lisa Piccinetti e una tra Corinna Dentoni e Maria Elena Camerin. Per il Tc Prato una domenica di passione per raggiungere obiettivi prestigiosi.