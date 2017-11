ATP Finals: David Goffin batte Golia Federer, è finale

LONDRA - È il primo belga della storia. Non aveva mai sconfitto lo svizzero in sei precedenti. Troverà Dimitrov o Sock

[7] D. Goffin b. [2] R. Federer 2-6 6-3 6-4 (dal nostro inviato a Londra)

Giornata di semifinali alle ATP Finals, siamo finalmente alle partite a eliminazione diretta. In effetti, sia Sock e Zverev, che Thiem e Goffin, avevano giocato quelli che a tutti gli effetti erano dei quarti di finale, chi vinceva andava avanti. Scendono in campo alle 14 ora di Londra, in una O2 Arena piena in ogni ordine di posti, Roger Federer e David Goffin. Tra le altre celebrità presenti, inquadrate dai maxischermi, ovazione per Ian McKellen, grande attore shakespeariano, famoso al cinema per aver interpretato Gandalf in “Lord Of The Rings” e Magneto nella saga degli X-Men. Lo svizzero è strafavorito, 6-0 per lui i confronti diretti, il belga ci ha candidamente confessato in conferenza stampa di non avere idea di come fare a batterlo.

Il primo gioco è già indicativo in questo senso, con David al servizio che lotta per 13 punti e 7 minuti, senza mai avere palla game, e alla fine cede la battuta a un Roger che manovra in pieno controllo. Non deve nemmeno strafare, Federer, si concede anche qualche errore a rete, tanto è superiore nel palleggio, al servizio, e con le variazioni in lungolinea sia spinte che affettate in slice. Proprio un paio di gran legnate lungoriga di rovescio portano Roger al secondo break, e al 4-1, le bandiere svizzere sventolano in mezzo stadio, per ora non c’è match. Goffin fa quello che può, ma purtroppo per lui non è molto contro quello che si trova a fronteggiare, ovvero un festival di colpi pesanti e spesso vincenti che gli arrivano da ogni lato del campo. Il 6-2 Federer, siglato alla grande con serve&volley vincente e successivo ace, arriva in 33 minuti. Se David non si inventa qualcosa, o Roger non cala di brutto per qualche motivo, difficile che la vicenda cambi direzione.

Dopo pochi minuti di secondo set, uno spiraglio per il belga: Federer al servizio spreca qualche palla non impossibile, e con bravura Goffin approfitta dell’occasione, brekkando Roger con una gran risposta e un bel passante in cross di dritto nel punto successivo. 2-0 per David, buona la sua reazione, che lo porta a salire 3-0 con due ace consecutivi, piovono applausi convinti anche per lui dalle tribune. Goffin mantiene bene il vantaggio fino al 4-1, attaccando lo svizzero prima di subirne le accelerazioni, annulla una palla del controbreak sul 4-2 (erroraccio in lunghezza di Federer con il dritto), e sale 5-2. Forse abbiamo una partita. La gente si diverte, Roger adesso un po’ meno, ma è giusto così. Come è giusto il 6-3 che David incamera poco dopo, servendo molto bene, era da Basilea 2015 che il belga non vinceva un set con Federer. Si va al terzo, le urla di incoraggiamento a entrambi si sprecano, Goffin suscita molta simpatia.

Sale anche il livello del tennis espresso in campo, sono diversi gli scambi lunghi e tirati, è un buon match. A volte Roger sembra in difficoltà negli allunghi dal lato del dritto, ma è una cosa che gli succede abbastanza spesso, David come suo solito corre leggero e rapido, piazzando ottime accelerazioni quando può. Una di queste, un bel rovescio lungolinea più smash, lo porta al 15-40 e a due palle break nel terzo game del parziale decisivo, la seconda è fatale a Federer, 2-1 e servizio per il belga, inaspettato a dire poco. La O2 Arena mormora incredula, gli errori dello svizzero aumentano, e ci vuole un punto da ovazione, superdritto diagonale, per dare a Roger una palla del controbreak, ma Goffin la annulla a rete, replica poi con una bella stop-volley, e si prende il 3-1. Sta giocando talmente rapido e anticipato, il belga, da ricordare il Nikolaj Davydenko dei bei tempi, e il “trottolino” russo, per chi se lo ricorda, era uno capace di far soffrire non poco anche il miglior Federer. Si arriva al 4-3 senza che Roger riesca a far correre rischi seri a David sulla sua battuta, anzi, qualche sua palla malamente steccata, e una qualità di movimenti in campo decisamente calata, non fanno presagire nulla di buono per lui. 5-3 Goffin con game a zero, e lo svizzero è all’ultima spiaggia. Tiene l’ultimo servizio, ma ormai l’incredibile David è inarrestabile: un bello slice esterno lo manda in finale, è una delle più grandi sorprese dell’anno.

Il programma delle semifinali

Gruppo Sampras

Gruppo Becker

Tutto quello che c’è da sapere sulle ATP Finals 2017

I profili dei quattro semifinalisti: