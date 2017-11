ATP Challenger: Fratangelo punta il primo titolo dell’anno

Finali con giocatori di casa a Champaign e a Pune, mentre in Cile tutto il tifo è tutto per il giovane Jarry. In Giappone si contendono il trofeo Ebden e Hemery

Dopo avervi parlato nello specifico del Challenger di Brescia, facciamo un piccolo viaggio intorno al mondo per vedere cosa sta accadendo negli altri tornei della stessa categoria.

Champaign, USA ($75.000)

In questa settimana ricca di tennis (sia nei piani alti che in quelli un po’ più bassi), il torneo del circuito Challenger di maggior prestigio, o quantomeno quello dal montepremi più alto, si sta disputando a Champaign, Illinois, dove oggi alle 20:30 ora italiana si giocherà la finale tutta a stelle e strisce. Le teste di serie 5 e 7 (Fratangelo e Smyczek) hanno ribaltato i pronostici della vigilia vincendo ieri le loro rispettive semifinali contro giocatori più quotati di loro, ma che al momento non stanno passando un periodo particolarmente roseo. Bjorn Fratangelo ha battuto il suo connazionale Taylor Fritz. Molti si aspettavano di vedere a Milano per le NextGen Finals, invece la sua programmazione volta prevalentemente al circuito Challenger glielo ha impedito. La vittoria di Fratangelo di ieri, nonostante i tre set (3-6 6-3 6-2), è arrivata in un’ora e mezza e il numero 117 del mondo ha raggiunto così la sua prima finale dell’anno. Il suo avversario invece, il 30enne Tim Smyczek, ne ha già giocata (e vinta) una proprio ad inizio mese, a Charlottesville, e ieri ha battuto, anche lui in tre set (7-5 6-7(5) 6-3) il britannico Norrie.

Tabellone

Pune, India ($50.000 + H)

Il numero 1 e il numero 2 del tennis indiano si sfideranno nella finale del Challenger di Pune. Yuki Bhambri e Ramkumar Ramanathan sono i più forti tennisti che l’India può offrire al momento in singolare e occupano rispettivamente la posizione n. 137 e 150 del mondo. Usciti sconfitti dalle semifinali sono lo spagnolo t.d.s. numero 2 Adrian Menendez-Maceiras e ancora un indiano, Saketh Myneni. Ramanathan ha avuto il suo breve momento di celebrità in estate, quando da n. 222, batté Thiem ad Antalya, ma successivamente le cose non gli sono andate troppo bene ed è in questo torneo che è tornato a vincere due partite consecutive, cosa che non gli capitava da luglio. I precedenti con il suo connazionale Bhambri sono 1-1, ma quest’ultimo ha vinto per 6-1 6-1 il più recente giocato a Chennai.

Tabellone

Santiago 2, Cile ($50.000 + H)

Come ogni torneo sudamericano sulla terra rossa che si rispetti, la finale del Challenger di Santiago non poteva che essere fra due ispanici, ed in particolare tra il n. 207 proveniente dal El Salvador, Marcelo Arevalo, e il n. 118 cileno Nicolas Jarry. Il tennista di casa, classe ’95, ha raggiunto la sua quinta finale stagionale senza perdere neanche un set – in semi ha vinto contro Monteiro 6-2 6-2 – e il ruolo di favorito nel match che si disputerà oggi alle 20:00 ora italiana è inevitabile. Sorprendente invece è la vittoria in semifinale di Arevalo, che ha battuto il n. 94 Rogerio Dutra Silva nettamente (6-3 6-2). Il brasiliano, che quest’anno ha raggiunto il suo best ranking a 33 anni (posizione 63), rischia ancora una volta di finire fuori dai primi 100.

Tabellone

Toyota, Giappone ($50.000 + H)

Concludiamo la panoramica con il Challenger di Toyota, unico torneo dove non si registra la presenta di giocatori di casa in finale (l’ultimo giapponese presente in tabellone, Ito, si è arreso nei quarti di finale). A contendersi il titolo sul carpet asiatico saranno il francese Calvin Hemery e l’australiano Matthew Ebden, al loro secondo faccia a faccia in un mese. La precedente sfida, anch’essa giocata in Giappone a Kobe, è stata vinta dal giovane transalpino, il quale al momento è alla posizione n. 169 del mondo. Nonostante ciò l’australiano Ebden, 29 anni, più contare su una maggior esperienza a questo livello (in bacheca ha 7 titoli Challenger) e nel 2012 raggiunse il best ranking alla posizione n. 61.

Tabellone