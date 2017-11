ATP Finals LIVE: Dimitrov vs Goffin, chi sarà Maestro?

ATP Finals. Si assegna il titolo di Maestro del 2017. Grigor Dimitrov sfida David Goffin per la sesta volta in carriera. 4-1 i precedenti in favore del bulgaro

Grigor Dimitrov e David Goffin - ATP Finals 2017 (foto Alberto Pezzali/Ubitennis)

CATEGORIE Primo piano

TAG atp finals 2017