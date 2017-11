ATP Finals: l’ordine di gioco di domenica

Alle 16:30 italiane la finale del doppio tra Kontinen/Peers e Kubot/Melo. Alle 19 Dimitrov-Goffin. Chi sarà Maestro?

Dopo la conclusione della stagione WTA con le vittorie di Caroline Wozniacki nelle Finals di Singapore e di Julia Goerges nel Masters B di Zhuhai, si abbassa il sipario anche sul 2017 ATP. Saranno David Goffin e Grigor Dimitrov a giocarsi l’ultimo match dell’anno sul palcoscenico della O2 Arena di Londra (non prima delle 19). 4-1 i precedenti in favore di Grigor. Il bulgaro ha trionfato nei primi tre disputati (US Open 2014 in quattro set, Australian Open 2017 in tre set e Sofia 2017 in due set). Goffin ha vinto invece quest’anno a Rotterdam, nei quarti di finale (6-4 1-6 6-3). L’ultimo confronto diretto è quello disputato pochi giorni fa nel girone: vittoria netta di Dimitrov per 6-0 6-2. Grisha, ancora imbattuto nel torneo, ha lasciato per strada due set: uno contro Thiem all’esordio e uno nella semifinale di ieri contro Sock. Goffin (come detto una sconfitta nel girone proprio contro Dimitrov), è stato capace di superare al debutto un seppur menomato Nadal, e in semifinale Roger Federer (è il sesto tennista in grado di riuscirci nella stessa settimana). Chi la spunterà fra David e Grigor? Il Direttore punta su Goffin…

Prima della finale fra Dimitrov e Goffin, spazio a quella del doppio (non prima delle 16:30). A giocarsi il titolo di Maestri saranno i campioni in carica Kontinen/Peers (teste di serie numero 2) e la coppia che ha chiuso l’anno al numero 1 (Kubot/Melo, primi favoriti del seeding). Kontinen/Peers hanno vinto tre dei precedenti quattro confronti diretti, tutti giocati quest’anno (Roma, Washington e Shanghai). Kubot/Melo hanno invece prevalso nel match disputato sull’erba di Wimbledon. Non accadeva dal 2008 che a giocarsi il titolo di Maestri fossero le prime due teste di serie: in quell’occasione, Nestor/Zimonjic (tds numero 2) superarono i gemelli Bryan, primi favoriti del seeding. Kontinen/Peers puntano a diventare la prima coppia capace di vincere il titolo per due anni consecutivi da Bob e Mike Bryan nel 2003-2004.