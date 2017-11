Mondo ITF: tutte le vincitrici della settimana

Toyota, Giappone $60,000+H Carpet

Mihaela Buzarnescu (ROU) b. Tamara Zidansek (SLO) 6-0 6-1

Dakar, Senegal $25,000 Hard

Valentini Grammatikopoulou (GRE) b. Chanel Simmonds (RSA) 6-0 7-6(1)

Agadir, Marocco $15,000 Clay

Oana Georgeta Simion (ROU) b. Cristina Adamescu (ROU) 6-4 6-1

Benicarlo, Spagna $15,000 Clay

Vivien Juhaszova (SVK) b. Ines Ibbou (ALG) 6-1 6-2

Heraklion, Grecia $15,000 Clay

Tayisiya Morderger (GER) b. Anastasia Detiuc (MDA) 7-5 6-2

Antalya, Turchia $15,000 Clay

Lisa Matviyenko (GER) b. Magdalena Pantuckova (CZE) 6-3 1-6 7-5

Norman, USA $25,000 Hard

Danielle Rose Collins (USA) b. Sachia Vickery (USA) 1-6 6-3 6-4

Hammamet, Tunisia $15,000 Clay

Gaia Sanesi (ITA) b. Varvara Gracheva (RUS) 6-3 6-4

Sharm El Sheikh, Egitto $15,000 Hard

Pemra Ozgen (TUR) b. Shalimar Talbi (BLR) 6-4 6-2

Oslo, Norvegia $15,000 Hard

Leonie Kung (SUI) b. Simona Waltert (SUI) 6-4 6-4

Helsinki, Finlandia $15,000 Hard

Eden Silva (GBR) b. Tess Sugnaux (SUI) 6-3 1-6 7-5

Opole, Polonia $25,000 Carpet

Deborah Chiesa (ITA) b. Katarzyna Piter (POL) 6-2 4-6 6-4

What a way to finish the year😍🤩🚀

3️⃣rd 25k title 🏆🇵🇱

1️⃣st time in Top 200💪🏻💪🏻

And soon 🇦🇺🐨…

See you in 2018👋🏻😘

D💕 pic.twitter.com/EnKBe9XNYU

— Deborah Chiesa (@ChiesaDeborah) November 19, 2017