Mondo ITF: tutte le vincitrici della settimana
Settimana 13-19 novembre. Deborah Chiesa trionfa a Opole (Polonia, $25000). Secondo successo consecutivo per Gaia Sanesi ad Hammamet (Tunisia, $15000)
Toyota, Giappone $60,000+H Carpet
Mihaela Buzarnescu (ROU) b. Tamara Zidansek (SLO) 6-0 6-1
Dakar, Senegal $25,000 Hard
Valentini Grammatikopoulou (GRE) b. Chanel Simmonds (RSA) 6-0 7-6(1)
Agadir, Marocco $15,000 Clay
Oana Georgeta Simion (ROU) b. Cristina Adamescu (ROU) 6-4 6-1
Benicarlo, Spagna $15,000 Clay
Vivien Juhaszova (SVK) b. Ines Ibbou (ALG) 6-1 6-2
Heraklion, Grecia $15,000 Clay
Tayisiya Morderger (GER) b. Anastasia Detiuc (MDA) 7-5 6-2
Antalya, Turchia $15,000 Clay
Lisa Matviyenko (GER) b. Magdalena Pantuckova (CZE) 6-3 1-6 7-5
Norman, USA $25,000 Hard
Danielle Rose Collins (USA) b. Sachia Vickery (USA) 1-6 6-3 6-4
Hammamet, Tunisia $15,000 Clay
Gaia Sanesi (ITA) b. Varvara Gracheva (RUS) 6-3 6-4
Sharm El Sheikh, Egitto $15,000 Hard
Pemra Ozgen (TUR) b. Shalimar Talbi (BLR) 6-4 6-2
Oslo, Norvegia $15,000 Hard
Leonie Kung (SUI) b. Simona Waltert (SUI) 6-4 6-4
Helsinki, Finlandia $15,000 Hard
Eden Silva (GBR) b. Tess Sugnaux (SUI) 6-3 1-6 7-5
Opole, Polonia $25,000 Carpet
Deborah Chiesa (ITA) b. Katarzyna Piter (POL) 6-2 4-6 6-4
What a way to finish the year😍🤩🚀
3️⃣rd 25k title 🏆🇵🇱
1️⃣st time in Top 200💪🏻💪🏻
And soon 🇦🇺🐨…
See you in 2018👋🏻😘
— Deborah Chiesa (@ChiesaDeborah) November 19, 2017
Mostra i commenti