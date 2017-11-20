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Mondo ITF: tutte le vincitrici della settimana

Settimana 13-19 novembre. Deborah Chiesa trionfa a Opole (Polonia, $25000). Secondo successo consecutivo per Gaia Sanesi ad Hammamet (Tunisia, $15000)

Redazione20/11/2017 16:22 0
Mondo ITF: tutte le vincitrici della settimana
Deborah Chiesa (foto San Marco)

Toyota, Giappone $60,000+H Carpet
Mihaela Buzarnescu (ROU) b. Tamara Zidansek (SLO) 6-0 6-1

Dakar, Senegal $25,000 Hard
Valentini Grammatikopoulou (GRE) b. Chanel Simmonds (RSA) 6-0 7-6(1)

 

Agadir, Marocco $15,000 Clay
Oana Georgeta Simion (ROU) b. Cristina Adamescu (ROU) 6-4 6-1

Benicarlo, Spagna $15,000 Clay
Vivien Juhaszova (SVK) b. Ines Ibbou (ALG) 6-1 6-2

Heraklion, Grecia $15,000 Clay
Tayisiya Morderger (GER) b. Anastasia Detiuc (MDA) 7-5 6-2

Antalya, Turchia $15,000 Clay
Lisa Matviyenko (GER) b. Magdalena Pantuckova (CZE) 6-3 1-6 7-5

Norman, USA $25,000 Hard
Danielle Rose Collins (USA) b. Sachia Vickery (USA) 1-6 6-3 6-4

Hammamet, Tunisia $15,000 Clay
Gaia Sanesi (ITA) b. Varvara Gracheva (RUS) 6-3 6-4

Sharm El Sheikh, Egitto $15,000 Hard
Pemra Ozgen (TUR) b. Shalimar Talbi (BLR) 6-4 6-2

Oslo, Norvegia $15,000 Hard
Leonie Kung (SUI) b. Simona Waltert (SUI) 6-4 6-4

Helsinki, Finlandia $15,000 Hard
Eden Silva (GBR) b. Tess Sugnaux (SUI) 6-3 1-6 7-5

Opole, Polonia $25,000 Carpet
Deborah Chiesa (ITA) b. Katarzyna Piter (POL) 6-2 4-6 6-4

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