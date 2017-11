Serie A1 femminile: TC Prato, semifinale contro Parioli

Nell'altra semifinale, la matricola Faenza sfiderà Genova 1893. Sporting Torino, Ceriano, Beinasco e Cagliari ai playout salvezza

Definite le semifinali del campionato di Serie A1 femminile di tennis: la sesta ed ultima giornata della fase a gironi ha promosso infatti Parioli Roma, Tc Genova, Club Atletico Faenza e TC Prato. Domenica prossima nelle gare d’andata delle semifinali le campionesse in carica del Tennis Club Prato (secondo nel Girone 2) affronteranno in casa il Tennis Club Parioli (primo nel Girone 1), mentre il Tennis Club Genova 1893 (secondo nel Girone 1) ospiterà il Club Atletico Faenza (primo classificato nel Girone 2). Nel Girone 1 hanno staccato il pass per le semifinali il Tennis Club Parioli,che era già qualificato ai playoff, si è garantito il primo posto superano per 3-1 l’USD Tennis Beinasco, e il Tennis Club Genova 1893, finalista nella passata edizione, a volta vincente in trasferta, in casa del Tc Cagliari, che chiude a zero punti e dovrà giocarsi i play-out. Nel Girone 2 la neopromossa Club Atletico Faenza, ha ottenuto un’altra vittoria, ai danni dello Stampa Sporting Torino, mentre le tricolori del TC Prato hanno dominato contro il Club Tennis Ceriano, assicurandosi così la seconda posizione e i play-off.

Chiusa la fase a gironi, spazio dunque domenica 26 novembre e domenica 3 dicembre a quella di play-off (semifinali) e play-out (spareggi salvezza): la finale si giocherà l’8 e 9 dicembre in sede unica (a Foligno).

SEMIFINALI (Andata e Ritorno, 26/11 e 3/12)

Tennis Club Prato vs Tennis Club Parioli

Tennis Club Genova vs C. A. Faenza

GIRONE 1

USD Tennis Beinasco – Tennis Club Parioli ASD 1-3

Martina Caregaro (P) b. Reka-Luca Jani (B) 62 75

Federica Di Sarra (B) b. Nastassja Burnett (P) 61 75

Martina Biagianti (P) b. Maria Canavese (B) 64 75

Martina Caregaro/Martina Biagianti (P) b. Federica Di Sarra/Maria Canavese (B) 62 63

A. S. DIL Tennis Club Cagliari – Tennis Club Genova 1893 1-3

Alberta Brianti (G) b. Alice Matteucci (C ) 62 62

Liudmila Samsonova (G) b. Anna Floris (C ) 63 61

Debora Ginocchio (G) b. Barbara Dessolis (C ) 76(3) 62

Alice Matteucci/Barbara Dessolis (C ) b. Liudmila Samsonova/Debora Ginocchio (G) 0-1 rit.

CLASSIFICA

14 (6) Tennis Club Parioli ASD – play-off semifinali

13 (6) Tennis Club Genova 1893 – play-off semifinali

7 (6) USD Tennis Beinasco – play-out salvezza

0 (6) A. S. DIL Tennis Club Cagliari – play-out salvezza

GIRONE 2

C.A. Faenza Sezione Tennis Gaudenzi ASD – A.S.D. Stampa Sporting Torino 4-0

Alice Balducci (F) b. Michele Alexandra Zmau (SP) 5-2 rit.

Camilla Scala (F) b. Anna Maria Procacci (SP) 26 62 61

Chiara Arcangeli (F) b. Federica Joe Gardella (SP) 63 76(5)

Alice Balducci/Camilla Scala (F) b. Anna Maria Procacci/ Federica Joe Gardella (SP) 61 63

Club Tennis Ceriano A.S.D. – Tennis Club Prato A.S.D. 1-3

Corinna Dentoni (P) b. Gloria Stuani (C ) 60 60

Lucrezia Stefanini (P) b. Alessia Anastasio (C ) 60 60

Maria Elena Camerin (P) b. Eleonora Leva (C ) 62 61

Gloria Stuani/Eleonora Leva (C ) b. Lucrezia Stefanini/Asia Serafini (P) 2/2 rit.

CLASSIFICA

16 (6) C.A. Faenza Sezione Tennis Gaudenzi ASD – play-off semifinali

11 (6) Tennis Club Prato A.S.D. – play-off semifinali

7 (6) A.S.D. Circolo della Stampa Sporting Torino – play-out salvezza

0 (6) Club Tennis Ceriano A.S.D. – play-out salvezza