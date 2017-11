Serie A1 maschile: Prato e Park Genova salvi, Sinalunga ai play-out

La formazione toscana supera TC Crema per 4-2 e si guadagna la permanenza nella massima serie. Maglie, Canottiere Aniene, TC Italia e Parioli in semifinale

Ultima giornata della fase a gironi che restituisce gli ultimi verdetti: non è infatti bastato al Park Genova, campione in carica, imporsi per 5-1 in Sicilia sui campi del Circolo del Tennis Palermo per arrivare ai play-off. In contemporanea, Canottieri Aniene ha rifilato un 6-0 al TC Pistoia che gli è valso la conquista del Girone 2 (a parità di punti, grazie a un maggior numero di incontri vinti: 28 per i romani e 24 per i genovesi) che dà accesso alle semifinali. Tennis Club Parioli, già sicuro vincitore del Girone 4, ha finito vincendo per 5-1 l’Ata Battisti Trento fanalino di coda. Pareggio nello scontro diretto fra Tennis Club Prato e Tennis Club Crema: i toscani l’hanno spuntata per 4-2 ai doppi (entrambi terminati al match tie-break) centrando la salvezza e costringendo così i lombardi ai play-out per rimanere in Serie A1. Missione compiuta anche dal neopromosso Circolo Tennis Maglie, che ancor prima di concludere in parità il suo impegno casalingo contro il Tennis Club Sinalunga ha ricevuto la matematica certezza della prima posizione nel Girone 1 grazie alle notizie in arrivo dal capoluogo ligure, dove il Tc Palermo Due ha sconfitto per 5-1 i padroni di casa del Tennis Club Genova 1893 vanificandone le speranze di sorpasso in extremis in vetta ai danni dei salentini. Allo stesso modo va in finale il Tennis Club Italia Forte dei Marmi prevalendo per 4-2 nella sfida esterna contro il Circolo Tennis Massa Lombarda decisivo per il primato nel Girone 3. Nell’altro incontro il Due Ponti Roma ha fatto valere il fattore campo, Tennis Club Schio ai play-out.

Sarà un sorteggio, martedì 21 (ore 11), a definire gli accoppiamenti delle sfide play-off così come quelli del tabellone play-out per gli spareggi che valgono la permanenza in categoria. Chiusa la fase a gironi, spazio dunque domenica 26 novembre e domenica 3 dicembre a quella di play-off (semifinali) e play-out (spareggi salvezza). Le finali si giocheranno il 9 e 10 dicembre in sede unica (a Foligno).

GIRONE 1

Tennis Club Genova 1893 – A.D. Tennis Club Palermo Due 1-5

Marco Cecchinato (PA2) b. Edoardo Eremin (G) 64 63

Carlos Taberner Segarra (PA2) b. Francesco Picco (G) 26 60 64

Antonio Campo (PA2) b. Matteo Siccardi (G) 61 61

Alberto Cammarata (PA2) b. Jacopo Eugenio Accatino (G) 63 64

A. Motti/F. Picco (G) b. M. Cecchinato/Fr. Palpacelli (PA2) 26 76(4) 10-7

A. Campo/C. Taberner Segarra (PA2) b. J.E. Accatino/M. Siccardi (G) 75 63

Circolo Tennis Maglie A.S.D. – Tennis Club Sinalunga 3-3

Jozef Kovalik (S) b. Yannick Jankovits (M) 76(11) 61

Pietro Licciardi (S) b. Erik Crepaldi (M) 26 62 2-1 rit.

Giorgio Portaluri (M) b. Davide Galuppo (S) 64 62

Francesco Garzelli (M) b. Alessandro La Cognata (S) 62 60

F. Garzelli/G. Frisullo (M) b. A. La Cognata/D. Galuppo (S) 63 46 10-4

P. Licciardi/J. Kovalik (S) b. G. Portaluri/Y. Jankovits (M) 62 76(3)

CLASSIFICA

14 (6) Circolo Tennis Maglie A.S.D. – play-off semifinali

10 (6) Tennis Club Genova 1893 – resta in A1

6 (6) A.D. Tennis Club Palermo Due – play-out salvezza

4 (6) Tennis Club Sinalunga A.S.D. – play-out salvezza

GIRONE 2

Tennis Club Pistoia A.S.D. – Circolo Canottieri Aniene A.S.D. 0-6

Simone Bolelli (A) b. Adelchi Virgili (P) 64 60

Liam Caruana (A) b. Lorenzo Vatteroni (P) 61 62

Jacopo Berrettini (A) b. Tommaso Brunetti (P) 61 63

Flavio Cipolla (A) b. Patrick Prader (P) 62 64

Riccardo Di Nocera/Riccardo Perin (A) b. Jacopo Landini/Francesco Capperi (P) 64 60

Jacopo Berrettini/Vincenzo Santopadre (A) b. Lorenzo Vatteroni/Leonardo Rossi (P) 64 62

Circolo del Tennis Palermo ASD – Park Tennis Club Soc. Coop. Sp. 1-5

Andrea Arnaboldi (GE) b. Omar Giacalone (P) 63 64

Andrea Basso (GE) b. Claudio Fortuna (P) 63 64

Gianluca Mager (GE) b. Marco Gjomarkaj (P) 61 63

Alessandro Ceppellini (GE) b. Giovanni Latona (P) 61 63

Andrea Arnaboldi/Andrea Basso (GE) b. Omar Giacalone/Claudio Fortuna (P) 1-0 rit.

G.B. Morello/M. Gjomarkaj (P) b. F. Moncagatto/Gianluca Mager (GE) 1-1 rit.

CLASSIFICA

15 (6) Circolo Canottieri Aniene A.S.D. – play-off semifinali

15 (6) Park Tennis Club Soc. Coop. Sp. – resta in A1

4 (6) Circolo del Tennis Palermo ASD – play-out salvezza

1 (6) Tennis Club Pistoia A.S.D. – play-out salvezza

GIRONE 3

Circolo Tennis Dil. Massa Lombarda – Tennis Club Italia S.S. DIL. R.L. 2-4

Stefano Travaglia (M) b. Paolo Lorenzi (IT) 62 64

Matteo Donati (IT) b. Federico Gaio (M) 63 75

Marco Furlanetto (IT) b. Samuele Ramazzotti (M) 76(8) 61

Edoardo Graziani (IT) b. Lorenzo Rottoli (M) 61 61

Federico Gaio/Alessio De Bernardis (M) b. Marco Furlanetto/Mattia Mancini (IT) 62 62

Matteo Donati/Walter Trusendi (IT) b. Samuele Ramazzotti/Lorenzo Rottoli (M) 61 62

Due Ponti S.S.D. ARL – Tennis Club Schio S.C.S.D. ARL 5-1

Potito Starace (DP) b. Massimo Bosa (S) 60 64

Giulio Di Meo (DP) b. Pietro Pettinà (S) 60 61

Lorenzo Abbruciati (DP) b. Gabriele Broccardo (S) 61 61

Federico Teodori (DP) b. Leonardo De Rigo (S) 60 60

Massimo Bosa/Pietro Pettinà (S) b. Potito Starace/Giulio Di Meo (DP) 1-2 rit.

Lorenzo Abbruciati/Federico Teodori (DP) b. Gabriele Broccardo/Leonardo De Rigo (S) 1-0 rit.

CLASSIFICA

16 (6) Tennis Club Italia S.S. DIL. R.L. – play-off semifinali

11 (6) Circolo Tennis Dil. Massa Lombarda – resta in A1

5 (6) Due Ponti S.S.D. ARL – play-out salvezza

1 (6) Tennis Club Schio S.C.S.D. ARL – play-out salvezza

GIRONE 4

Tennis Club Prato A.S.D. – A.S.D. e Ricreativa Tennis Club Crema 4-2

Lorenzo Sonego (P) b. Andrey Golubev (C ) 46 62 62

Adrian Ungur (C ) b. Jan Mertl (P) 63 76(4)

Jacopo Stefanini (P) b. Filippo Mora (C ) 62 63

Matteo Trevisan (P) b. Alessandro Coppini (C ) 61 62

Andrey Golubev/Alessandro Coppini (C ) b. Matteo Trevisan/Jan Mertl (P) 36 62 13-11

Lorenzo Sonego/Jacopo Stefanini (P) b. Filippo Mora/Adrian Ungur (C ) 76(5) 36 10-4

Tennis Club Parioli ASD – A.T.A. C. Battisti Trentino ASD 5-1

Matteo Fago (P) b. Marco Brugnerotto (B) 61 61

Gian Marco Moroni (P) b. Mattia Bernardi (B) 63 60

Francesco Bessire (P) b. Davide Ferrarolli (B) 61 60

Flavio Cobolli (P) b. Stefano D’Agostino (B) 61 57 61

Matteo Fago/Francesco Bessire (P) b. Mattia Bernardi/Davide Ferrarolli (B) 60 61

Marco Brugnerotto/Marlon Sterni (B) b. Flavio Cobolli/Gian Marco Moroni (P) 62 63

CLASSIFICA

16 (6) Tennis Club Parioli – play-off semifinali

10 (6) Tennis Club Prato A.S.D. – resta in A1

7 (6) A.S.D. e Ricreativa Tennis Club Crema – play-out salvezza

1 (6) A.T.A. C. Battisti Trentino ASD – play-out salvezza