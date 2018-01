Anche Nadal ripartirà dal Kooyong Classic: ora il campo partecipanti è stellare

Il numero uno del mondo prenderà parte all'esibizione pre-Australian Open. Si unirà a Djokovic, Thiem e Goffin. L'obiettivo è quello di fugare ogni dubbio sulle condizioni fisiche

Rafael Nadal tornerà in campo prima degli Australian Open. Dopo il preoccupante ritiro sia dall’esibizione di Abu Dhabi che dall’ATP 250 Brisbane, il numero uno del mondo ha accettato l’invito del Kooyong Classic, altro storico torneo di esibizione nella vecchia sede dello Slam australiano. Il corteggiamento ha preso una piega favorevole subito dopo la rinuncia di Nadal a Brisbane. “Rafa stava cercando l’occasione di giocare qualche partita” ha detto il direttore del torneo Peter Johnston “e noi siamo ovviamente più che felici di potergli dare una mano.” Il maiorchino quindi segue l’esempio del rivale Novak Djokovic, che ha scelto proprio il torneino di Melbourne come occasione per tornare ad imbracciare la racchetta dopo sei mesi di inattività forzata.

Ovviamente c’è grande tra i fan e gli addetti ai lavori. Tutti sono curiosi di vedere in che condizioni si presenteranno in campo due dei maggiori protagonisti dell’ultima decade di tennis. Infatti se è vero che si tratta pur sempre di un’esibizione, il livello dei partecipanti è piuttosto alto. Oltre ai sopracitati Nadal e Djokovic, prenderanno parte al Kooyong Classic anche Dominic Thiem (5 ATP), Marin Cilic (6 ATP), David Goffin (7 ATP), Pablo Carreno Busta (10 ATP), Kevin Anderson (11 ATP), Richard Gasquet (31 ATP), Matthew Edben (76 ATP) e Yoshihito Nishioka (166 ATP). Ben cinque top-10 dunque incroceranno le racchette per l’ultimo test prima dell’Happy Slam.

Ancora non sono chiare le modalità di svolgimento del torneo: lo stesso Johnston ha infatti affermato come l’inserimento all’ultimo momento di Djokovic e Nadal cambi un po’ le carte in tavola dal momento che i giocatori non sono più otto, ma dieci. Non sembra però esserci preoccupazione all’interno del comitato organizzatore. “Dopotutto lo scopo del Kooyong Classic è proprio quello di aiutare i giocatori a prepararsi al meglio per gli Open” ha tenuto a ribadire il direttore della manifestazione. Il torneo si svolgerà da martedì 9 a venerdì 12 gennaio (giorno delle finali). Mercoledì 10 è previsto anche il Tie Break Tens, ennesima esibizione che prevede partite-lampo ai 10 punti, e che vedrà protagonisti gli stessi Djokovic e Nadal, insieme a Wawrinka, Kyrgios e il sempreverde Hewitt sulla Margaret Court Arena a Melbourne Park, a pochi chilometri da Kooyong.