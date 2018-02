ATP Marsiglia: Wawrinka rinuncia all’ingaggio. Una parte andrà in beneficenza

Bellissimo gesto di Stan Wawrinka. Lo svela Jean-François Caujolle, direttore del torneo, al quotidino L'Equipe. Lo svizzero, dopo il ritiro al primo turno a causa del problema al ginocchio, rinuncia all'intero ingaggio

Da Marsiglia, la nostra inviata

Gran bel gesto da parte di Stan Wawrinka. A rivelarlo, Jean-François Caujolle, direttore dell’Open13, in un’intervista al quotidiano francese L’Equipe. Lo svizzero, dopo essersi ritirato ad inizio secondo set nel match di primo turno contro Ilya Ivashka a causa del problema al ginocchio, ha fatto sapere a Caujolle di voler rinunciare all’intero ingaggio, somma di denaro variabile che consente ai tornei di attirare i migliori giocatori del circuito.

Ma non è la prima volta che Wawrinka si mostra generoso nei confronti del torneo di Marsiglia. È gia successo nel 2016, quando Stan aveva perso ai quarti di finale per il secondo anno consecutivo e, per questo, aveva fatto sapere a Caujolle di voler rinunciare all’ingaggio: “Quella volta non avevo accettato“, dice Caujolle, “Stan pensava di non aver svolto pienamente il proprio ruolo quando, nel 2015, aveva perso 6-4 al terzo e, nel 2016, 7-5 al terzo. Il suo ruolo invece l’aveva svolto eccome! E anche quest’anno ci era venuto incontro perché l’ingaggio si era abbassato della metà, anche se era ancora n. 4 del mondo quando abbiamo fatto l’accordo. E, nonostante ciò, oggi fa un ulteriore gesto nei nostri confronti. Ecco, giocatori così, estremamente umani, fanno parte di quelle belle storie che siamo fieri di raccontare“.

“Una parte della somma resterà all’organizzazione del torneo, l’altra sarà devoluta a varie associazioni “, continua Caujolle all’Equipe, “era il desiderio di Stan e sono d’accordo con lui. Avremmo potuto dire ci teniamo tutto ma non è nella nostra mentalità. Si tratta di un po’ più di 50.000 euro per diverse associazioni, alcune scelte insieme al consiglio regionale e altre due alle quali partecipa anche Wawrinka. Ma tutte si occupano di venire in aiuto ai bambini“.

Una bellissima storia. Bravo Stan!