Miami: Venus vince un match folle, Bertens cede dopo quasi tre ore

Pazzesca vittoria di Venus Williams che prima spreca un vantaggio di 5-0 nel primo set, poi recupera da 3-5 nel terzo salvando tre match point. Avanti facilmente Konta e Barty

[8] V. Williams b. [29] K. Bertens 5-7 6-3 7-5 (Laura Guidolbaldi)

Una maratona da psicodramma tra Venus Williams e Kiki Bertens. In un match dai mille volti, scandito da esitazioni, distrazioni e occasioni mancate, alla fine, dopo quasi tre ore di gioco, un’eterna Venus Williams si impone con il punteggio di 5-7 6-3 7-5. L’olandese, oggi fallosissima e non certo un cuor di leone, si scioglie per l’ennesima volta sul più bello e consegna all’ex n. 1 del mondo la 63esima vittoria al Miami Open. L’americana parte in quarta nel primo set e poi si “addormenta”, permettendo alla Bertens di recuperare da 0-5 e vincere il primo parziale 7-5. Poi ancora montagne russe, da parte di entrambe. Kiki fallisce tre matchpoint e la Williams recupera da 3-5 al terzo. Al prossimo round ci sarà per lei la campionessa in carica, Johanna Konta.

Venus Williams comincia nel miglior dei modi il match contro Kiki Bertens. La 37enne americana mette subito in campo un tennis brillante e soprattutto molto preciso contrariamente alla sua avversaria che, invece, dà libero corso a un’emorragia di gratuiti, ritrovandosi in un battibaleno sotto 0-5. Un set a senso unico finora, con la Bertens che sbaglia praticamente tutto o quasi. La Williams rimane ben piantata con i piedi e, quasi sempre dal centro del campo, dispaccia i suoi bei fendenti tesi e profondi; gli scambi sono alquanti brevi visto che Kiki non riesce a mantenere il palleggio. Ma ecco che, in men che non si dica, l’inerzia della partita si ribalta: paradossalmente, questo tranquillo veleggiare verso il bagel è come se stesse “ipnotizzando” Venus che, a sua volta, le agevola la rimonta di tre game di fila. Insomma, l’olandese si sta svegliando mentre la Williams si sta assopendo.

A riprova di un inspiegabile torpore, la statunitense spreca malamente tre setpoint e poi si trova a fronteggiare una palla break che Kiki sfrutta subito con un bell’affondo di dritto. Da questo momento accade l’impensabile per Venus. Strano ma vero: dal 5-0 Williams, si giunge così al 7-5 Bertens! (con quattro risposte sbagliate di Venus nel decimo gioco e una palla del 6-5 fallita) in un vero e proprio match in stile “Dr. Jekill e Mr Hyde“. La Bertens, 26 anni e n. 29 WTA, inanella ben sette giochi, con l’ex n. 1 del mondo ch appare totalmente annichilita, non tanto per il tennis dell’avversaria – anche se ora gioca meglio – ma dal suo stesso calo di concentrazione e tensione; non tiene più gli scambi e, come stordita, caccia troppo spesso le palle a rete.

Riuscirà l’americana a resettare l’esito “folle” del primo parziale? La Williams rompe nuovamente il ghiaccio mettendo a segno il primo game del secondo set e ha ben cinque possibilità di strappare la battuta all’avversaria. Solamente al quinto breakpoint, la maggiore delle sisters acciuffa il tanto agognato 2-0, facendo ancora una gran fatica a trasformare le occasioni. E difatti, con un doloroso doppio fallo, consegna su un piatto d’argento il controbreak alla Bertens che le sta alle costole sull’1-2. E, come nel primo parziale (anche se i giochi rimontati non sono cinque), la tennista di Wateringen annulla la distanza raggiungendola sul 2-2. Non solo. Passa per la prima volta in vantaggio salendo ora 3-2 e ha la possibilità – non sfruttata – di allungare ulteriormente sul 4-2. Ma lo psicodramma continua poiché entrambe perdono tante occasioni e commettono errori a gogo. Comunque sia, la Williams le infligge ancora il controbreak pareggiando 3-3 per poi riprendersi un solido vantaggio sul 5-3. E stavolta ce la fa. Dopo continui alti e bassi e un ennesimo stravolgimento, la statunitense fa sua la seconda manche con lo score di 6-3.

Si ricomincia, tutto da rifare… Bertens sale 2-1 e, alla quarta palla break, questa volta è lei ad allungare il passo sul 3-1 e poi 4-1 con la Williams ancora alquanto insufficiente al servizio. Ma l’inerzia della partita cambia ancora, poiché Venus non solo fa un passo in avanti sul 2-4 ma poi le sta nuovamente alle calcagna, soprattutto quando l’olandese è a un passo dal prendere il largo sul 5-1. Kiki ha comunque dalla sua un rendimento nettamente migliore al servizio e un numero più elevato di vincenti anche se commette pur sempre troppi gratuiti; tuttavia, nonostant gli errori, ora capitalizza il vantaggio breakkando ancora la Williams e salendo 5-3. Piovono ancora gratuiti impensabili da parte di Venus che, però, sul matchpoint per la Bertens, piazza un impeccabile vincente di rovescio lungolinea.

Diffidare sempre delle fuoriclasse! Ancora aggressiva l’americana che, stavolta, con dritto di attacco e volé di rovescio, non ci sta a dire addio al match. Ed è controbreak a stelle e strisce (5-4 Bertens, che fallisce due matchpoint!). Ma la Williams ci ricasca: commette un malauguratissimo doppio fallo sul 30-30 e concede così all’avversaria un terzo matchpoint! Ma… alla Bertens trema il braccio e caccia a rete la risposta. Non è finita. Nonostante gli errori sanguinosi, la Williams impatta ancora nel punteggio e, per l’ennesima volta, raggiunge l’avversaria sul 5-5. E succede ancora l’incredibile: Kiki Bertens, praticamente “paralizzata”, getta letteralmente alle ortiche il gioco sparacchiando oltre misura; Venus Williams, sul 6-5, ora serve per il match.

La 63a vittoria a Miami s’ha da fare. Dopo quasi tre ore, la campionissima americana chiude un incontro dai mille volti, con un andamento a zigzag, fatto di incessanti paure – da parte di Bertens – e di un calo dell’attenzione e della tensionee che le stava giocando un bruttissimo scherzo. Ma in campo, al prossimo turno, ci sarà ancora Venus, sempre più evergreen. A sfidarla, la campionessa uscente Johanna Konta.

[11] J. Konta b. [22] E. Mertens 6-2 6-1 (Roberto Ferri)

Johanna Konta (26 anni, n. 14 WTA) veste ancora i panni di “ammazza-belghe” sulla strada che potrebbe portarla a confermare il successo conseguito in Florida lo scorso anno. Dopo la belga Flipkens al terzo turno è stata infatti la volta della connazionale Elise Mertens (22 anni, n.21 WTA) arrendersi di fronte all’inglese nel loro primo confronto diretto. Partita contrassegnata da tanti errori gratuiti di marca belga, il cui unico leit motiv tattico sono stati rapidi scambi violenti, in cui alla fine ha logicamente prevalso la giocatrice inglese, dotata di maggior potenza nei colpi a rimbalzo e di un servizio più efficace.

Mertens come detto molto fallosa per tutto il match e incapace di apportare la benché minima modifica a un piano di gioco consistente nel cercare il punto (e l’errore) entro il minor numero possibile di colpi.

Nel primo set Konta le strappa a zero il servizio nel terzo game e glielo restituisce cavallerescamente subito dopo con le medesime modalità. Nel quinto la tennista belga commette però quattro doppi falli (sei complessivi alla fine del set) e l’inglese – seppur con qualche esitazione di troppo – non può esimersi dal cogliere l’occasione per allontanarsi nel punteggio. Elise Mertens conclude il più suo brutto set del 2018 regalando prima un altro turno di servizio alla sua avversaria e poi sparacchiando fuori di qualche metro tutti i diritti e i rovesci a lei capitati sulla racchetta nel gioco finale.

Nel secondo set Konta alza il livello del suo gioco mentre Mertens appare in difficoltà anche fisicamente e altrettanto se non più fallosa che nel primo. I due fattori congiunti determinano altri tre break subiti da parte della semifinalista degli ultimi Australian Open contro nessuno conquistato e uno score peggiore di quello già pesante subito nel primo parziale. Troppo modesta la performance di Mertens oggi per permetterci di capire se Konta ha messo alle spalle i problemi fisici che l’hanno tormentata a cavallo tra la fine del 2017 e l’inizio del 2018. La attendiamo quindi con curiosità alla prova del nove rappresentata dagli ottavi di finale in cui affronterà Venus Williams.

Altri match

La campionessa in carica del Roland Garros, Jelena Ostapenko, è ancora alla ricerca di conferme. Un solo altro titolo in bacheca (Osaka 2017) e poco altro nei tornei che contano. Intanto però prosegue la sua marcia in Florida, con un successo di carattere su Haddad Maia. Buona la tenuta della lettone, forse un po’ in debito di lucidità nel secondo set quando per due volte si è fatta riprendere nonostante un break di vantaggio: 6-2 7-6 il punteggio finale. Vince ancora anche Monica Puig, che getta alle spalle il contestato successo su Wozniacki al turno precedente, nel quale il pubblico che la sosteneva si era reso protagonista di comportamenti ai danni della danese. Puig, oro olimpico a Rio 2016, supera la greca Sakkari in due set mai in discussione, pur dovendo ricorrere al dodicesimo gioco nel secondo in cui era avanti 5-2. Al prossimo turno troverà la statunitense Danielle Rose Collins, 94 WTA, che già a Indian Wells si era spinta fino in ottavi: la yankee vince in rimonta contro Donna Vekic, e si conferma in ottima forma.

[21] A. Barty b. P. Martic 6-4 6-3

[Q] D. Collins b. D. Vekic 4-6 6-2 6-1

[6] J. Ostapenko b. B. Haddad Maia 6-2 7-6(2)

M. Puig b. M. Sakkari 6-3 7-5

[4] E. Svitolina vs [26] D. Gavrilova

[9] P. Kvitova vs [Q] S. Kenin