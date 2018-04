Stoccarda e Istanbul: Vinci rinuncia alle quali, ecco tutte le wild card

Indigestione di tennis in Germania, che dopo la sfida di Fed Cup assisterà a un super torneo. A Istanbul Wozniacki è la prima favorita, e ci sarà anche Errani

WTA Premier Stoccarda

La Porsche Arena di Stoccarda si prepara a nove giorni non-stop di grande tennis in rosa, essendo teatro dell’attesissima semifinale di Fed Cup tra Germania e Repubblica Ceca questo week-end e del Porsche Tennis Grand Prix subito a seguire. La quarantunesima edizione del torneo vanterà un tabellone (non ancora sorteggiato) di livello elevatissimo, guidato dalla numero uno del mondo Simona Halep e nel quale figureranno anche le cinque impegnate nel turno di Fed Cup, Kerber, Georges, Pliskova, Kvitova e Strycova, salvo ritiri dell’ultim’ora. Sono state inoltre assegnate le quattro wild card. Come avvenne l’anno passato, ma con ben altro clamore, una è stata riservata a Maria Sharapova, ed è stata confermata anche quella a Laura Siegemund, ora crollata nel ranking alla posizione 97 per i postumi dell’infortunio ma detentrice del titolo. Inviti anche per Coco Vandeweghe e la giovane Antonia Lottner.

Sabato invece scatteranno i primi turni del tabellone di qualificazione, nel quale a dispetto delle attese non compare il nome di Roberta Vinci, che nel 2017 fu la prima avversaria di Maria Sharapova al rientro dopo la squalifica. Con tutta probabilità la rivedremo in campo direttamente al Foro Italico, dove darà l’addio al tennis giocato. Questo il tabellone di qualificazione, privo di altre giocatrici italiane:

(1) Cornet vs Seguel

Perrin vs Korpatsch

(WC) Middendorf vs Kostyuk

Cadantu vs (8) Pera

(2) Diyas vs Bouzkova

Stollar vs (WC)Gabric

Yastremska vs Melnikova

Paquet vs (5)Kanepi

(3) Witthoeft vs Honcova

Zaja vs Hobgarski

Ferro vs Dodin

Muchova vs (6) Vondrousova

(4) Hsieh vs (WC) Gerlach

Krejsova vs Kudermetova

(WC)Rueffer vs Badosa Gibert

Frech vs (7) Lepchenko

WTA International Istanbul

Sarà protagonista in Turchia la numero due del ranking Caroline Wozniacki, che ha optato per un torneo meno competitivo per iniziare la stagione su terra battuta. Assieme a Svetlana Kuznetsova e Agnieszka Radwanska, la tennista più pericolosa nella entry list era Naomi Osaka, che non prenderà parte al torneo essendo impegnata a difendere i colori del Giappone nel play-off di Fed Cup contro la Gran Bretagna. Cagla Buyukakcay, Ayla Aksu e Ipek Oz sono le tre giocatrici turche che hanno ricevuto una wild card dagli organizzatori. Sara Errani è sicura di un posto in tabellone dopo gli ultimi forfait.