Sui giornali francesi è Nadal “a raffica”. Gasquet: “La sconfitta fa male”

La stampa francese: Nadal, spietato e una "raffica" di potenza. La profonda delusione di Gasquet

La performance del maiorchino ieri ha impressionato tutti, perfino lo stesso Nadal. “Non mi aspettavo di giocare così bene” ha candidamente dichiarato il fuoriclasse spagnolo. L’Equipe, titolando “Rafale” (raffica) Nadal, sottolinea giustamente la modalità “tornado” o “rullo compressore” del n. 1 del mondo, definito inoltre come “una bestia feroce” per come sta letteralmente triturando i suoi avversari.

Se il maiorchino pare sempre più invincibile, c’è grande delusione per uno dei beniamini di casa. Gasquet deve per adesso fermarsi alla vittoria n. 500 perché in uno dei più bei match del torneo (finora), il tennista di Béziers si è lasciato sfuggire una succulenta occasione di accedere alla semifinale. “Cela fait mal!” titola Nice Matin, riprendendo le amare dichiarazioni di Richard alla stampa relative alla sconfitta contro Sascha Zverev dopo aver conquistato d’autorità il primo set (4-6 6-2 7-5 dopo 2 ore e 39). “Fa male perdere un match 7-5 al terzo. È stato un match pazzesco andato male per me, eppure ho avuto palle break; però ho risposto male; poche palle ne hanno deciso l’esito, è molto dura!“.