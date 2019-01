Australian Open, le quote della finale maschile: comanda Djokovic, ma sarà battaglia

Penultima giornata di gioco all’Australian Open 2019, otto i titoli che saranno assegnati. Non solo doppio, junior e l’attesa finale femminile, si assegneranno infatti quattro trofei anche nel torneo Wheelchair. Le finali del “quad” (specialità riservata ad atleti che soffrono di disabilità anche a carico degli arti superiori), del singolare femminile e del doppio (sempre femminile) vedranno sfidarsi le prime due teste di serie: Alcott e Wagner nel quad (incontro che si giocherà sulla Rod Laver Arena), De Groot e Kamiji in singolare, De Groot/Van Koot contro Buis/Ellerbrock in doppio. La finale del singolare maschile vedrà invece opposti Olsson e il secondo favorito del seeding Fernandez.

La giornata di sabato stabilirà anche quali saranno i campioni junior di questa edizione. A sfidarsi per il titolo femminile (RLA, dalle 02.15 italiane) saranno la danese Clara Tauson, prima favorita del seeding, e la canadese Leylah Annie Fernandez, testa di serie numero 4. Non prima delle 04.30 occhi puntati sulla finale junior maschile, che vedrà scendere in campo il primo favorito del seeding Lorenzo Musetti (alla seconda finale junior consecutiva dopo quella persa allo US Open, battuto in semifinale Giulio Zeppieri nel derby azzurro), e la testa di serie numero 13, lo statunitense Emilio Nava.

Quando in Italia saranno le 09.30 di sabato, scenderanno in campo sulla Rod Laver Arena Naomi Osaka e Petra Kvitova per la finale femminile. Tra la ceca, due volte campionessa a Wimbledon nel 2011 e 2014 (Petra non gioca una finale Slam proprio dall’ultimo titolo conquistato ai Championships), e la giapponese (alla seconda finale consecutiva in un Major dopo il successo allo US Open), non ci sono precedenti. A spegnere infine le luci sulla RLA, sarà la finale del doppio misto tra Krejcikova/Ram e Sharma/Smith.

Il programma completo (orari italiani)

Rod Laver Arena – dalle 02.15

[1] C. Tauson vs [4] L. Fernandez

[1] D. Alcott vs [2] D. Wagner

Non prima delle 04.30

[1] L. Musetti vs [13] E. Nava

Non prima delle 09.30

[4] N. Osaka vs [8] P. Kvitova

[3] B. Krejcikova/R. Ram vs [WC] A. Sharma/J. Smith

Court 8 – dalle 02.15

[1] D. De Groot vs [2] Y. Kamiji

S. Olsson vs [2] G. Fernandez

[1] D. De Groot/A. Van Koot vs [2] M. Buis/S. Ellerbrock