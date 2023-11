Nitto ATP Finals/BJK Cup LIVE: Sinner batte Tsitsipas 6-4 6-4. La 18enne Stakusic soprende Trevisan, Italia-Canada 0-1

Iniziano le Nitto ATP Finals al Pala Alpitour di Torino, e i primi a scendere in campo sono Stefanos Tsitsipas e il nostro Jannik Sinner. I confronti diretti sono 5-2 in favore di Tsitsipas, ma nell’ultimo anno il bilancio è in parità con la vittoria in cinque set di Tsitsipas all’Australian Open e quella di Sinner poche settimane dopo a Rotterdam. Si tratta del primo incontro del Gruppo Verde, di cui fanno parte anche Novak Djokovic e Holger Rune che scenderanno in campo a partire alle 21.

17.20 – Il commento di Ubaldo Scanagatta dal Pala Alpitour di Torino dopo la vittoria di Jannik Sinner su Stefanos Tsitsipas

17.12 – Marina Stakusic, n. 258 del ranking WTA, completa una settimana da sogno sconfiggendo in due set anche Martina Trevisan: 7-5 6-3 in un’ora e 48 minuti. Ora l’Italia non può più sbagliare: Jasmine Paolini deve sconfiggere Leylah Fernandez per continuare il sogno Fed Cup

17.08 – Trevisan annulla quattro match point e tiene la battuta, costringendo Stakusic a servire per il match: 5-3

16.55 – Un rovescio vincente di Stakusic manda il Canada a un passo dal primo punto: 5-2

16.48 – Trevisan non riesce a dare continuità alla sua azione e perde ancora il servizio con un errore di diritto: Stakusic avanti di un set e 4-2

16.42 – Continua l’equilibrio e la girandola di break a Siviglia: Stakusic sale 3-1 e servizio ma Trevisan ottiene il controbreak per il 2-3 alla terza opportunità

16.25 – Primo set Stakusic: Nel frattempo, a Siviglia Martina Trevisan cede 7-5 il primo parziale, dopo aver recupato da 1-4 e aver servito per chiuderlo sul 5-4. Break e contro-break in avvio di seconda frazione: 1-1

Le parole a caldo di Jannik Sinner – “Che dire, ho fatto un’ottima stagione finora e il nostro obiettivo era essere qui a Torino. La prima partita è andata molto bene, ma il supporto del pubblico è una roba pazzesca. Grazie mille a tutti, anche al mio team. Sto provando a giocare un buon tennis ma mi godo anche il momento grazie a voi che siete qui. Abbiamo preparato la partita perfettamente a livello tattico, ho giocato proprio nel modo in cui immaginavo. Ieri sera ho guardato tanti punti e video di Tsitsipas, speriamo di continuare su questo livello. Sono molto contento di incontrare gente forte“.

16.09 – GAME, SET AND MATCH SINNER: Jannik Sinner batte 6-4 6-4 Stefanos Tsitsipas in meno di un’ora e mezza. Ottima prova al servizio dell’azzurro: nove ace, di cui uno per chiudere l’incontro, 32/36 con la prima di servizio e zero palle break concesse. Ottimo avvio del n°4 del mondo, che sale momentaneamente in vetta al Gruppo Verde. 5-5 a Siviglia tra Trevisan e Stakusic

16.04: Stef fa il suo e passa la patata bollente nelle mani di Jannik, che dopo il cambio campo andrà a servire sul 5-4. Nuovo break di Martina Trevisan, che dall’1-4 si porta anche lei sul 5-4 e servizio.

16.00: Sinner sale 5-3, Tsisipas serve per restare nel match.

15.55: Game a zero per Tsitsipas, che prova a restare a galla e a caricarsi grazie alle scelte musicali quasi da discoteca del dj del Pala Alpitour. Il pubblico sembra gradire: 4-3 Jannik.

15.52: Due soli punti persi al servizio da Jannik nel secondo set, che si mantiene avanti: 4-2. Martina Trevisan intanto recupera il break di svantaggio (grazie anche a un doppio fallo di Stakusic sulla palla break) e riaggancia l’avversaria sul 4-4

15.43: Continua l’ottima resa al servizio dell’italiano, che sale a 7 ace e sfiora il 90% di punti vinti con la prima: 3-1 Sinner

15.40: Tsitsipas resta in scia, recupera da 0-40 e con cinque punti di fila accorcia le distanze: 2-1

15.35: break confermato a zero senza problemi: 2-0 Sinner. Avvio complicato invece per Martina Trevisan a Siviglia, sotto 3-0 con la canadese Stakusic

15.31 – Break in avvio per Sinner: quando si entra nello scambio il greco fa grande fatica. Jannik risponde sempre e parte bene anche nel secondo set: 1-0 e servizio

15.22 – PRIMO SET SINNER: al secondo set point, dopo una quarantina di minuti, il n°4 del mondo vince 6-4 il primo parziale del torneo, accompagnato dal boato del Pala Alpitour. Grande maturità e ottima resa al servizio per Jannik, ma la sensazione è che possa crescere ancora. Intanto a Siviglia è iniziata la finale di Billie Jean King Cup tra Italia e Canada

15.12: Secondo game a zero del set per l’azzurro, che con due ace su quattro punti resta avanti. 5-3 in suo favore, Tsitsipas serve per rimanere nel set

15.09: Turno non semplice per Stef, che però rimane attaccato nel punteggio: 4-3 e servizio Sinner

15.04: Jannik infila tre prime (due delle quali sono ace), rimonta da 15-30 e conferma l’allungo: 4-2

14.59 – Break Sinner: prima situazione di difficoltà per Tsitsipas, che risale da 0-30 ma offre la prima palla break del match. Jannik domina la diagonale di rovescio e va avanti 3-2 e servizio

14.54: Dominano i servizi, pochi scambi in questo avvio: 2-2

14.47: Si comincia. Game a zero per entrambi, il greco non sembra mostrare grossi problemi fisici: 1-1

14.37: Entrano in campo i giocatori, ingresso da brividi. Boato per Sinner, inizia il riscaldamento. Tsitsipas vince il sorteggio e sceglie di servire

14.30: È tutto pronto al Pala Alpitour di Torino, stanno per scendere in campo Jannik Sinner e Stefanos Tsitsipas

