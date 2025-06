ATP Queen’s: Alcaraz vince di puro orgoglio dopo quasi tre ore e mezzo di battaglia con Munar

J. Lehecka b. G. Diallo 6-4 6-2 (Pietro Sanò)

Che partita disputata da Jiri Lehecka, praticamente perfetto per poco piĂą di 60 giri d’orologio contro il canadese Diallo, sconfitto in due set. Il ceco è stato spaventosamente concreto nell’incontro degli ottavi di finale in quel del Queen’s, concedendo la bellezza di zero palle break al suo avversario, costantemente pressato dal numero 30 del mondo, quest’oggi anche parecchio presente – ed edificante – nei pressi della rete. Dopo un primo set in cui Diallo è riuscito a barcamenarsi grazie a un buon rendimento al servizio – eccetto al terzo gioco -, nel secondo parziale il canadese è calato a picco, lasciando troppo spesso l’iniziativa a Lehecka, che lo ha travolto con un netto 6-2.

J. Fearnley b. [Q] C. Moutet 6-3 2-6 6-2 (Pietro Sanò)

Duello da Highlights quello tra Corentin Moutet e Jacob Fearnley, vincitore del match in due ore e nove minuti. La partenza spedita dell’inglese, perfettamente a suo agio sull’erba londinese, ha lasciato spazio a un assolo del creativo tennista transalpino, che oltre alle solite e imprevedibili magie, è stato solidissimo per tutto il corso del secondo parziale, presagendo la quarta vittoria di fila al set decisivo, smentita invece dall’ottimo beniamino del pubblico, che ha travolto Moutet con un 6-2 finale. L’inglese disputerĂ il suo primo quarto di finale ATP della carriera contro il ceco Lehecka.

[1] C. Alcaraz b. J. Munar 6-4 6-7(7) 7-5 (in collaborazione con Pietro Sanò)

Dopo pochi scambi, è giĂ Alcaraz-Show sull’Andy Murray Arena di Londra. Il murciano ricama in modo sublime a rete, con tocchi di una sensibilitĂ unica, e a farne le spese è il povero Munar, complice del break di vantaggio conquistato da Carlitos, rimasto impassibile sul doppio fallo commesso dal connazionale. Continuano le folate di Alcaraz, che sfoggia tutto l’estro possibile in questo confronto col maiorchino, costretto a consegnare il primo set al numero due del mondo, col punteggio di 6-4.

Munar si supera per mettere in cascina i game e darsi una chance contro l’ispiratissimo fenomeno di El Palmar, praticamente ingiocabile ogni qualvolta che l’avversario non rischia il vincente. Ma come spesso accade in questi incontri “eccessivamente” controllati da Carlitos, quest’ultimo subisce un calo di concentrazione che porta sorprendentemente il connazionale a break point. Munar collabora, non sfruttando delle palle interlocutorie del murciano, che si salva grazie ai due errori commessi da Jaume.

Il murciano pressa ancora, voglioso di chiudere in fretta il match, ma trova una versione di Munar rivoluzionata rispetto al primo parziale, e i piani dell’ex numero uno al mondo si complicano, costretto a salvare quattro set point. Alcaraz aggancia il tie-break non prima di aver concesso due setpoint al rivale e nello shootout i duellanti approdano al 3-3 del primo cambio di campo con ben 4 punti vinti da chi risponde. La svolta sembra arrivare sul 4-4, quando Munar commette doppio fallo e Alcaraz risponde con un ace; Carlos serve un doppio errore sul primo matchball e sul secondo un servizio vincente del rivale lo costringe al secondo cambio di campo.

Jaume ha un primo setpoint che manca saltellando male mentre impatta la risposta di rovescio, ma Alcaraz gliene concede un secondo con un maldestro rovescio oltre la riga di fondo e per il numero 59 del ranking chiudere la frazione con la volée di dritto è una formalità : 7-6 in cento minuti con 26 errori non forzati del numero due del mondo, di cui 14 con il dritto.

Terzo set: Alcaraz non trova continuità ma è glaciale nel finale e vince

Alcaraz deve ritrovare la battuta e il primo game sembra segnalare progressi in questo senso; Munar si affaccia a rete con un choppino di rovescio ma un passante di dritto di Carlos dal centro verso destra gli brutalizza la racchetta. Alcaraz non vuole lasciar perdere e si impone di tenere la robusta regolarità che potrebbe dirimere sin dall’inizio del set la questione del passaggio del turno; l’atteggiamento lo porta al break nel secondo game e il rovescio lungolinea improvviso che gli offre la palla-break, un siluro che sbaffa la riga bianca del corridoio difeso dall’allibito Munar, è una perla che non rientra certo nella categoria dei colpi di routine.

Quello che sorprende è il contro-break successivo: Carlos cede alla tentazione della palla corta ma questa sbatte contro il net e ritorna nel suo campo. Munar resiste in copertura e attacca di rovescio per ripristinare la parità in termini di break mentre Alcaraz non trova l’intensità per tenere alto il livello più a lungo di un paio di game; in generale il campione di Parigi non stressa sufficientemente il rivale in uscita dal servizio, permettendogli spesso di essere il primo ad affondare il colpo.

Carlos alterna il soliloquio al monologo rivolto al suo angolo ma la battuta lo tradisce di nuovo e con due doppi errori regala altrettante palle-break a Munar, che sfrutta la seconda e completa il ritorno da 0-2 a 3-2 con break di vantaggio.

Di nuovo Alcaraz reagisce con orgoglio e pesca il contro-break, portandosi sul 5-4, ma non può contenere la reazione del suo coraggioso connazionale, che ovviamente manifesta qualche lacuna se lo scambio si allunga, ma che è bravo proprio a evitare il più delle volte di dar troppo spazio alle temibili stoccate dell’augusto avversario.

Il suo slancio si esaurisce però a pochi punti da un eventuale secondo tie-break, Alcaraz limita le incertezze e coglie il successo con un break al dodicesimo game. Tre ore e 23 minuti, una battaglia che esalta l’orgoglio da vero campione di Carlitos e gli offre il quarto di finale con uno tra Opelka e Rinderknech.